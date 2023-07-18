韓國羽賽／首日台將勝率百分百 戴資穎明登場

總獎金42萬美金的南韓公開賽今天在首爾點燃戰火，台將今天會外賽和部分會內賽大獲全勝，5名出賽的選手勝率百分百；會內賽明天全面開戰，包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都將上陣。

南韓公開賽屬於BWF超級500系列，今天進行會外賽和部分男雙和女雙賽程，唯一會外賽出賽的女將黃瀞平決勝局瓦解南韓對手金佳蘭（音譯）1個「賽末點」下，以21：17、13：21、23：21逆轉勝，加入戴資穎和白馭珀的女單會內賽行列。

女雙林筱閔／胡綾芳，會內首輪碰南韓列第6種子的鄭娜銀／金慧貞，首局7：12落後時對手退賽，另組台將汪鬱喬／劉巧芸也因馬來西亞對手退賽，兩組台將都兵不血刃晉級第二輪；男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都在3局大戰出線。

明天共6組台將出賽，「一姊」戴資穎將碰印度世界排名45的班索德（Malvika Bansod），不早於台灣時間12點出賽，接續就是白馭珀和印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）的對決。

列男單第2種子的周天成，首輪碰馬來西亞的詹俊為，王子維將碰印度喬治（Kiran George）。