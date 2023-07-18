排球／排球人共同回憶 甘可慧難忘永信盃烈日與補給品

有「排球甲子園」之稱的永信盃排球賽在因為疫情停辦兩年後，今年9月23日至26日將在台中大甲鐵砧山永信運動公園復辦，身為國內排球人的共同回憶，共去曾至少8度參賽的今年世大運、亞運女排代表隊成員甘可慧就表示，永信盃最讓人難忘的就是烈日與好吃的營養補給品。

由永信社會福利基金會主辦的永信盃，從1974年首度舉辦至今將邁入50周年，悠久的舉辦歷史已經成為國內最受關注的排球賽事之一，而每年永信盃在台中大甲鐵砧山永信運動公園的戶外球場打球的日子，也幾乎成為國內排球人共同的回憶。

對於今年永信盃將復辦，從國小就開始打永信盃的鯨華女排球員，也是今年世大運、亞運女排代表隊成員甘可慧就直言，由於每年幾乎就打這麼一場戶外場地賽事，讓她對於每次參加永信盃都留下深刻印象，「印象最深的應該就是太陽很大，我們都還需要提早去佔陰涼處或是涼亭來休息，還記得有一次誤闖裁判休息室被趕出來。」

甘可慧坦言，永信盃在戶外舉行，不論是烈日、風勢對於球員來說都是很大的考驗，尤其是考驗球員的控球能力，每次比賽打完都是又熱又累，不過大會也會提供參賽球員所需的補給品，這也成為甘可慧每年參賽時難忘的回憶之一，「我記得有一款葡萄口味的補給錠片真的很好吃，現在還會不時想起來。」