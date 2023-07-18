LPGA／哈特佛次級巡迴賽 程思嘉延長賽吞柏忌並列亞軍

台灣女子職業高爾夫好手程思嘉，今天在LPGA次級巡迴賽的哈特佛女子錦標賽和對手鏖戰到延長賽，因吞下柏忌敗下陣來，但仍並列亞軍賺進1.6萬美元（約50萬台幣）。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）的次級巡迴賽從2006年起3度更換贊助商，去年起由EPSON冠名贊助變成EPSON Tour。過去幾年台灣女將在次巡賽都有好表現，包括2021年錢珮芸、李旻都曾拿下冠軍，去年程思嘉接棒，今年則有曾彩晴。

原本比賽打完前2回合後，原訂當地時間週日的最終回合，因為整天大雨不斷，最終決定延後到今天完賽。

程思嘉在3回合分別繳出67、69、69桿的穩定成績，加上原本的領先者珍妮裴（Jenny Bae，音譯）最終回合表現不佳，僅繳出70桿，最終和程思嘉以及韓國的姜敏知（Minji Kang，音譯）同為低於標準11桿的205桿打進延長賽。

只可惜3人進入延長加賽第1洞，程思嘉就吞下柏忌提前出局，留下珍妮裴和姜敏知角逐冠軍，2人又多打了6洞才分出勝負，最後由珍妮裴拿下她在次級巡迴賽的第2座冠軍。

程思嘉近年來在LPGA次級巡迴賽表現穩定，2019年就拿下持火者錦標賽冠軍，去年則是獲得島嶼度假村錦標賽冠軍盃，只可惜今年無緣斬獲個人在美國賽事的第3冠。

程思嘉今年已經打了12場比賽，1場棄賽、1場淘汰其餘全都晉級，而程思嘉本季在次級巡迴賽獎金榜暫居第17名。