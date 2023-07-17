帕運／力抗東奧銅牌 我16歲小將打出國際賽最佳成績

面對東京帕運銅牌得主香港王婷莛，年僅16歲的我國桌球小將黎懿亞沒放棄，儘管最終以1：3無緣金牌戰門票，但在本屆新北市國際帕拉桌球公開賽打下銅牌，已是生涯國際賽最佳成績，場邊的父母也為她的奮戰精神感動不已。

黎懿亞是台灣帕拉桌球TT11級選手，3歲被發現語言與溝通反應遲緩，難以融入社會人際互動，她的父母尋找讓孩子成長的方式，因為父親黎良普的家學淵源，讓她開始接觸桌球，從一開始只是玩球，到小學四年級開始拿拍子玩球，都看不出黎懿亞的天分，直到有次到台北青少年桌球公開賽看表姊比賽，像是打開開關一般，她突然拿起球拍打起桌球。

「可能是老天看到了我們的辛苦，讓懿亞開始打桌球。」黎良普回憶，孩子就像是突然看懂了桌球，也覺得桌球有趣，但作為父親也是啟蒙教練，他沒有因為孩子的智能缺陷，就少了嚴格訓練，他落淚說：「我從來不覺得我小孩不行，我希望她能追逐她自己的夢想。」

黎懿亞有父親的嚴格訓練，有母親盧淑惠的用心照顧，還有來自成長過程中師長的協助，包括這次協助執教的教練林佳蓉，她從去年台中身障運奪金，獲得今年總統教育獎肯定，再到如今新北市帕拉國際桌球公開賽摘銅，一步步朝向自己的夢想前進。

其他台灣選手表現部分，里約帕運銀牌程銘志實力穩定，金牌戰面對賽前假想敵印尼對手，順利以直落三橫掃對手，搶下金牌；由億光電子贊助的蘇晉賢，雖在決定冠軍的比賽遭印尼對手追回兩局領先，但關鍵第五局穩住陣腳，最終以3：2驚險奪金；已經確定拿下巴黎帕運門票的陳柏諺，也在金牌戰以3：2險勝西班牙對手，再為台灣留下一金。

「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」單打賽事結束，中華隊合計拿下3金1銀5銅，明天起將進行雙打賽事。