游泳／昆明高原訓練強化心肺 王冠閎世錦賽驗收成效
為備戰下半年3大國際賽，「台灣蝶王」王冠閎6月下旬前往中國昆明進行近3週高原訓練，以提升心肺功能，教練黃智勇今天表示，接下來將在世錦賽、世大運驗收成效。
王冠閎歷經去年全國大專校院運動會確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今年全大運擺脫近期低潮，在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒42，達到明年巴黎奧運A標的1分55秒78，預計20日啟程前往日本參加2023年世界水上運動錦標賽，接下來將迎接個人世大運首秀。
教練黃智勇接受中央社記者訪問時表示，為提升王冠閎的心肺功能，6月下旬團隊曾赴中國昆明展開高原訓練，由於高原訓練必須至少一段時間才有成效，因此停留近3週時間，接下來將在世錦賽、世大運驗收成果，若成效不錯，8月世大運結束後有可能再次前往。
王冠閎這次世錦賽僅報名200蝶項目，預計25日上陣，27日返台，黃智勇表示，將以游到今年全大運成績為目標，若能游進1分54秒內，世大運就有機會奪牌，若世大運能先進帳獎牌，對於王冠閎後續備戰9月杭州亞運將更有信心。
中國游泳好手陳俊兒被黃智勇視為王冠閎今年在世大運的頭號勁敵，根據世錦賽官網公布男子200蝶參賽名單，陳俊兒也名列其中，兩人將先在世錦賽碰頭。
2023年世界水上運動錦標賽7月14至30日在日本福岡舉行，前半段先進行水上芭蕾、跳水、公開水域、水球項目賽事，游泳項目預計23日展開。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言