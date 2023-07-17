游泳／昆明高原訓練強化心肺 王冠閎世錦賽驗收成效

為備戰下半年3大國際賽，「台灣蝶王」王冠閎6月下旬前往中國昆明進行近3週高原訓練，以提升心肺功能，教練黃智勇今天表示，接下來將在世錦賽、世大運驗收成效。

王冠閎歷經去年全國大專校院運動會確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今年全大運擺脫近期低潮，在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒42，達到明年巴黎奧運A標的1分55秒78，預計20日啟程前往日本參加2023年世界水上運動錦標賽，接下來將迎接個人世大運首秀。

教練黃智勇接受中央社記者訪問時表示，為提升王冠閎的心肺功能，6月下旬團隊曾赴中國昆明展開高原訓練，由於高原訓練必須至少一段時間才有成效，因此停留近3週時間，接下來將在世錦賽、世大運驗收成果，若成效不錯，8月世大運結束後有可能再次前往。

王冠閎這次世錦賽僅報名200蝶項目，預計25日上陣，27日返台，黃智勇表示，將以游到今年全大運成績為目標，若能游進1分54秒內，世大運就有機會奪牌，若世大運能先進帳獎牌，對於王冠閎後續備戰9月杭州亞運將更有信心。

中國游泳好手陳俊兒被黃智勇視為王冠閎今年在世大運的頭號勁敵，根據世錦賽官網公布男子200蝶參賽名單，陳俊兒也名列其中，兩人將先在世錦賽碰頭。

2023年世界水上運動錦標賽7月14至30日在日本福岡舉行，前半段先進行水上芭蕾、跳水、公開水域、水球項目賽事，游泳項目預計23日展開。