快訊

溫網／斷約克維奇連霸！「小蠻牛」阿爾卡拉斯五盤馬拉松大戰捧冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／楊俊瀚200米跑第2 我亞錦賽1金1銀

聯合報／ 特派記者黃顯祐／曼谷報導
楊俊瀚（中） 在亞錦賽男子200公尺披銀。圖／中華田徑協會提供
楊俊瀚（中） 在亞錦賽男子200公尺披銀。圖／中華田徑協會提供

第25屆亞洲田徑錦標賽昨在曼谷落幕，中華隊最後一天賽程靠楊俊瀚在男子200公尺披銀，以1金1銀作收，連續4屆亞錦賽都有金牌進帳，中華田徑協會祕書長王景成表示，這次比賽有收穫也有不理想的部分，表現不佳的部分回去再檢討。

5天跑了8趟比賽，國內「最速男」楊俊瀚是本屆比賽最忙的選手。昨天在亞錦賽男子200公尺決賽，以20秒48獲得銀牌，楊俊瀚說，100公尺失利後，專心準備200公尺，「我沒有想到獎牌這件事，比賽都是為自己而戰。」楊俊瀚連續4屆亞錦賽都有獎牌進帳，累積1金2銀2銅。

楊俊瀚在今年亞錦賽參加男子100、200公尺及400公尺接力，其中除了400公尺接力跑兩趟，另兩項都跑三趟，5天的比賽每天都有賽程。楊俊瀚說，「我就是做好自己的事，在比賽中展現最佳的情況。」

20秒48的成績接近本季個人最佳表現，楊俊瀚說，這個成績還算滿意，亞錦賽的對手也可能是亞運的對手，藉著比賽也可以了解對手的情況，進行亞運前最後調整。日本鵜澤飛羽以20秒23摘金，他的隊友上山紘輝20秒53掛銅。

上屆亞錦賽男子標槍摘金的鄭兆村，昨天表現欠佳，只擲出69公尺54居第7名。

5天賽程，中華隊前三天沒獎牌進帳，士氣低迷，前天林昱堂在男子跳遠演出世界級成績摘金後，教練團鬆了一口氣。

金牌 楊俊瀚 林昱堂 鄭兆村

延伸閱讀

田徑／楊俊瀚在亞錦賽男子200公尺披銀 連績4屆奪牌

田徑／亞錦賽摘金未先向阿嬤報喜 林昱堂笑言她沒LINE

田徑／林昱堂男子跳遠今年世界第三 黃金計畫應列最高

田徑亞錦賽／楊俊瀚百公尺起跑失利 技術教練給原因

相關新聞

美國羽賽／逆轉勝！葉宏蔚、李佳馨混雙捧本季首冠

BWF超級300系列的美國公開賽決賽今天登場，我國共有2組選手闖進最終戰，率先上陣的混雙組合葉宏蔚／李佳馨上演逆轉勝，以...

網球／UTR國際職業巡迴賽 台小將駱建勛激戰三盤抗日成功贏得冠軍

UTR國際職業網球巡迴賽於首次登陸台灣，經過為期一週的分組循環預賽後由台灣網球選手駱建勛脫穎而出晉級決賽，並於本(16)日與大會第二種子日本選手丸山隼彌爭奪冠軍。 比賽過程兩人各有來往，第一盤賽

田徑／楊俊瀚200米跑第2 我亞錦賽1金1銀

第25屆亞洲田徑錦標賽昨在曼谷落幕，中華隊最後一天賽程靠楊俊瀚在男子200公尺披銀，以1金1銀作收，連續4屆亞錦賽都有金...

竹市自由車場破舊 騎車像在騎馬

新竹市立自由車場是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，挨批「騎自行車像在騎馬」，已多年未辦正式賽事。儘管體育署前年就核定8...

田徑／鄭兆村手傷亞錦賽標槍第7 自嘲得了投擲失憶症

男子標槍亞洲記錄保持人鄭兆村經歷了1年半的手肘開刀復健，今天在2023田徑亞洲錦標賽的決賽，僅擲出69公尺54的成績獲得...

自由車／頂尖車手齊聚96聯賽 馮俊凱現身搶下單站冠軍

96自由車聯賽第五站台中站今天點燃戰火，台灣一哥馮俊凱「突然現身」參賽，攪亂各隊布局，加上日本名將內間康平也加入，戰況丕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦