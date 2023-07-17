田徑／楊俊瀚200米跑第2 我亞錦賽1金1銀

第25屆亞洲田徑錦標賽昨在曼谷落幕，中華隊最後一天賽程靠楊俊瀚在男子200公尺披銀，以1金1銀作收，連續4屆亞錦賽都有金牌進帳，中華田徑協會祕書長王景成表示，這次比賽有收穫也有不理想的部分，表現不佳的部分回去再檢討。

5天跑了8趟比賽，國內「最速男」楊俊瀚是本屆比賽最忙的選手。昨天在亞錦賽男子200公尺決賽，以20秒48獲得銀牌，楊俊瀚說，100公尺失利後，專心準備200公尺，「我沒有想到獎牌這件事，比賽都是為自己而戰。」楊俊瀚連續4屆亞錦賽都有獎牌進帳，累積1金2銀2銅。

楊俊瀚在今年亞錦賽參加男子100、200公尺及400公尺接力，其中除了400公尺接力跑兩趟，另兩項都跑三趟，5天的比賽每天都有賽程。楊俊瀚說，「我就是做好自己的事，在比賽中展現最佳的情況。」

20秒48的成績接近本季個人最佳表現，楊俊瀚說，這個成績還算滿意，亞錦賽的對手也可能是亞運的對手，藉著比賽也可以了解對手的情況，進行亞運前最後調整。日本鵜澤飛羽以20秒23摘金，他的隊友上山紘輝20秒53掛銅。

上屆亞錦賽男子標槍摘金的鄭兆村，昨天表現欠佳，只擲出69公尺54居第7名。

5天賽程，中華隊前三天沒獎牌進帳，士氣低迷，前天林昱堂在男子跳遠演出世界級成績摘金後，教練團鬆了一口氣。