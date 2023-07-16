田徑／楊俊瀚在亞錦賽男子200公尺披銀 連績4屆奪牌

5天跑了8趟比賽的國內「最速男」楊俊瀚，今天在亞洲田徑錦標賽男子200公尺決賽，以20秒48獲得銀牌，楊俊瀚說，100公尺失利後，專心準備200公尺，「我沒有想到獎牌這件事，比賽都是為自己而戰。」楊俊瀚連續4屆亞錦賽都有獎牌進帳，累積1金2銀2銅。

楊俊瀚在今年亞錦賽參加男子100、200公尺及400公尺接力，其中除了400公尺接力跑兩趙，另兩項都跑三趟，5天的比賽每天都有賽程，今天跑完200公尺決賽，並站上頒獎台，曼谷之旅畫下完美的句點。

楊俊瀚說，5天8趟比賽除了賽前準備、賽後收操等，還有包括睡眠作息的調節，更要克服各種壓力，「我就是做好自己的事，在比賽中展現最佳的情況。」

20秒48的成績，楊俊瀚說，這個成績還算滿意，亞錦賽的對手也可能是亞運的對手，藉著比賽也可以了解對手的情況，進行亞運前最後調整。

楊俊瀚由2015年武漢亞錦賽400公尺接力銅牌開始，2017年印度布巴內什瓦爾獲得1金1銅，2019年卡達多哈男子400公尺接力銀牌，已連續4屆在亞錦賽奪牌（2021年亞錦賽因疫情停辦）。

楊俊瀚壓軸的銀牌落袋後，中華隊在本屆亞錦賽以1金1銀作收，連續4屆都有金牌進帳。