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田徑／亞錦賽摘金未先向阿嬤報喜 林昱堂笑言她沒LINE

中央社／ 曼谷16日電
林昱堂在亞錦賽男子跳遠摘金。圖／中華田徑協會提供
林昱堂在亞錦賽男子跳遠摘金。圖／中華田徑協會提供

台灣男子跳遠好手林昱堂在亞洲田徑錦標賽以8公尺40摘金還達奧運標，也讓他瞬間爆紅。只不過從小由阿嬤帶大的林昱堂還沒跟老人家通過電話，他笑說：「阿嬤手機沒有LINE啦。」

23歲的林昱堂雖是澎湖人，但出生在高雄，只不過從小爸媽離異後，就跟著爸爸一起搬回澎湖，由於爸爸都要忙著工作，林昱堂就由現年86歲的阿嬤一手帶大，祖孫倆感情超好。

昨天打破30年全國紀錄又達奧運標，林昱堂卻還沒能跟阿嬤報喜。他笑著解釋：「因為阿嬤沒有用智慧型手機，所以沒有LINE，加上我這次買的手機卡也不能打國際電話，所以要等到今晚堂妹回到澎湖後，才能用她的手機打LINE跟阿嬤聊天。」

林昱堂本來的IG追蹤人數大約1600人，田徑亞錦賽摘金後增加了約600多人，就連臉書也都瘋傳他那驚天一跳的影片。

林昱堂說：「我一堆朋友都傳訊息來恭喜我，一堆人都說臉書滑開都是我的新聞和第4跳的影片，讓我有點不好意思，也謝謝大家看見我的表現。」

面對接下來的世錦賽、亞運，林昱堂則說：「我從一開始就不是那種第1名型的選手，所以早期已經學會承受輸的感覺，並且從中持續學習。現在我已經達到這樣的成績，也知道自己是這種等級的選手，未來我只會更專注在自己的訓練上，把自己變得更好。」

林昱堂在練習之餘，最喜歡就是釣魚和釣蝦，不然就跟比較熟的朋友聚會吃飯，雖然坦承自己個性比較「愛玩」，但也強調自己是很自律的選手，知道事情的底線在哪裡。

林昱堂 田徑 世錦賽

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