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田徑／林昱堂男子跳遠今年世界第三 黃金計畫應列最高

聯合報／ 特派記者黃顯祐／曼谷即時報導
林昱堂在亞錦賽男子跳遠摘金。圖／中華田徑協會提供
林昱堂在亞錦賽男子跳遠摘金。圖／中華田徑協會提供

8公尺40，這個成績不只是打破高懸30年全國男子跳遠紀錄，或是亞洲田徑錦標賽金牌，更是我國選手邁向世界級象徵。林昱堂昨天在亞錦賽以這個成績摘金，世界田徑總會公布的今年度排名躍居第三，只差領先的選手2公分。

今年戶外田徑季開始不久，林昱堂如果沒有在未來比賽再創佳績，他的世界排名可能被超越，可是以這個成績如果放在去年（2022年）整年度的世界排名，一樣是世界第三，這就是為什麼說他已是世界級選手的原因。

隨中華隊來到曼谷的訓輔委員陳鴻雁說，等待了那麼久，終於又有一個世界級「彈簧腿」，體育署署長鄭世忠也說要納入黃金計畫持續栽培，「這個世界級成績應該是黃金計畫最高一級吧。」

不管是黃金計畫的第幾級，最重要的是如何讓林昱堂持續提升成績，如何協助教練蔡易達有系統強化林昱堂的速度、肌力、技術等，使林昱堂成績每場比賽都有穩定表現。奧運、世錦賽是競賽最高殿堂，臨場發揮是摘金奪牌的關鍵，8公尺40證明林昱堂在最高殿堂不容其他歐美選手看輕，但如果比賽中無法發揮水準，這個世界級成績只能參考用。

跳出這個成績，林昱堂賽後霸氣說，世錦賽全力奪牌。下月的世錦賽他確實有這個機會，去年世錦賽金牌8公尺18，最重要是藉著一場場的國際賽累積經驗，才能在明年巴黎奧運搶牌。

除了與歐美選手競爭，在亞洲也遇到強力挑戰，特別是印度、中國大陸等好手，昨天印度的斯里尚卡在第六跳躍出8公尺37，雖未能超越林昱堂，但也證明有爭金的實力。基里尚卡上月曾跳出8公尺41的今年世界第二佳成績，昨天六跳除了第二跳失敗，另五跳成績都在8公尺10以上，也難怪第六跳成績顯示後，他不甘心請裁判重新丈量，希望新丈量的結果能超越林昱堂。

24歲的斯里尚卡將是23歲林昱堂未來強力對手之一，斯里尚卡去年最佳成績8公尺36是世界年度第三傑，說明他的成績相賞穩定。

中華田徑協會隨隊職員，分享林昱堂（右二）摘金的喜悅。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會隨隊職員，分享林昱堂（右二）摘金的喜悅。圖／中華田徑協會提供

林昱堂 世錦賽 田徑

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