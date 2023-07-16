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足球／邁阿密國際宣布正式簽下梅西 合約至2025年

中央社／ 邁阿密15日綜合外電報導
梅西降臨邁阿密國際，球迷欣喜地在牆上塗鴉梅西人像。 法新社
梅西降臨邁阿密國際，球迷欣喜地在牆上塗鴉梅西人像。 法新社

美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際今天宣布與阿根廷名將梅西簽下一份2025年到期的合約，梅西預定最快於21日於聯盟盃對戰墨西哥勁旅藍十字的比賽中登場。

法新社報導，邁阿密國際（Inter Miami）明天將舉行儀式歡迎梅西（Lionel Messi）加入，這位去年帶領阿根廷隊在卡達世界盃奪冠的36歲前鋒，預計最早將於21日加入球隊登場。

自法甲巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）轉隊的梅西在聲明中表示：「我很高興能夠在邁阿密國際和美國開始我職業生涯的下一步。」

這位7屆金球獎得主，預計將激起全美對足球與美國職業足球大聯盟的興趣，重振邁阿密國際在MLS東區墊底的劣勢，邁阿密國際目前戰績為5勝13負3平。

梅西說：「這是一個很棒的機會，我們將共同繼續打造這個美麗的計畫。」「我們共同努力實現設定的目標，非常渴望能在新家有所貢獻。」

梅西預計將在21日首次亮相，屆時邁阿密國際將在聯盟盃（Leagues Cup）迎戰墨西哥的藍十字（CruzAzul）。聯盟盃自今年起擴大為美國職業足球大聯盟和墨西哥聯賽球隊之間，囊括所有球隊的大型賽事。

對於美國職業足球大聯盟來說，梅西的加入是自英格蘭球星貝克漢（David Beckham）於2007年投效洛杉磯銀河隊（Los Angeles Galaxy）以來，從未有過的重大助力。目前共同持有邁阿密國際的貝克漢，是在多年尋找場館後成立了這支球隊，並於2020年開始征戰美職足球大聯盟。

梅西 貝克漢 足球 邁阿密

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