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田徑／亞錦賽男子跳遠摘金又破全國 林昱堂：世錦賽拚獎牌

聯合報／ 記者黃顯祐／曼谷即時報導
林昱堂。圖／中華田徑協會提供
林昱堂。圖／中華田徑協會提供

曼谷亞洲田徑錦賽，我國跳遠選手林昱堂演出驚天一跳，以8公尺40摘金並打破大會紀錄，也打破乃慧芳保持的全國紀錄，同時達到下月世界田徑錦標賽及明年巴黎奧運的參賽標準，這個成績使他躍居世界級的選手，林昱堂賽後霸氣的說，世錦賽拚獎牌。

中華田徑協會理事長葉政彥在曼谷現場觀看相當高興，頒發林昱堂金牌獎金1000美元、破亞錦賽大會紀錄1000美元、破全國紀錄2000美元、達到2024巴黎奧運參賽標準1000美元，總共5000美元；教練蔡易達獲2500美元。

林昱堂說，他以往第四跳成績最好，而第二、第三跳時穿的新鞋子釘鞋掉了，第三跳後換了舊鞋，第四跳助跑、踩板相當流暢，心想成績大約是8公尺2、30左右吧，「結果是8公尺40，自己都嚇一跳。」

林昱堂表示，其實一直都有準備打破全國紀錄，就看比賽的狀況，今天終於如願，「比賽第一跳最難，今天我第一跳就跳出8公尺10，感覺狀況很好。」他第三跳8公尺09，第四跳就躍升為國內新生代「彈簧腿」，林昱堂說：「第五跳或許可以更遠，但因踩線失敗。」

林昱堂說，他比賽不怕失敗，「踩到就是我的。」達到下月匈牙利世錦賽標準後，他放眼國際，目標是奪牌，「去年世錦賽金牌成績是8公尺18，銅牌8公尺10，只要臨場發揮得理想，我有機會奪牌。」

同時達到明年奧運參賽標準的林昱堂，明年也有機會，兩年前東京奧運男子跳遠金牌選手只比林昱堂多出1公分，銅牌選手成績8公尺21。

保有8公尺34全國紀錄達30年的乃慧芳聽到自己紀錄被破後表示，很高興新紀錄產生，也恭喜林昱堂。

田徑 世錦賽

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