田徑亞錦賽／亞洲跳遠史上第7遠 林昱堂破30年紀錄摘金

在泰國曼谷舉行的亞洲田徑錦標賽，我國代表隊在前三天賽程都未能進帳獎牌的情況下，今天男子跳遠好手林昱堂在決賽完成歷史性一跳，於第四次試跳跳出8公尺40的成績，一舉打破高懸30年的跳遠全國紀錄，且達到世錦賽與巴黎奧運參賽標準，而最終他也靠著這個成績拿下代表隊本屆賽事首面金牌，也是首面獎牌。

林昱堂今年5月一度跳出8公尺12的成績，躍升我國歷年第四傑，成為這次亞錦賽我國代表隊的奪牌重點選手之一，而在今天登場的決賽中，林昱堂在首次試跳就有8公尺10的佳績，暫居所有選手第二名。

不過在第4次試跳中更是完成歷史性的一跳，跳出8公尺40的我國男子跳遠新全國紀錄，超越了1993年由「彈簧腿」乃慧芳保持了30年的8公尺34紀錄，而這一跳也讓林昱堂瞬間躍居領先位置，甚至登上亞洲歷年第7傑，距離亞洲男子跳遠紀錄也僅有8公分的差距。

儘管印度選手一度在最後一跳跳出8公尺37，但仍未能超越林昱堂的8公尺40，林昱堂最終也奪下金牌，也是繼2015年的台裔好手侯育伯後，再一位在亞錦賽男子跳遠奪下獎牌的我國好手，至於前一位純本土奪牌跳遠選手則必須追溯到1995年的趙志國。