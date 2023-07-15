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高球／模擬器提升精確度 詹世昌不再只是靠感覺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣高球一哥詹世昌透過模擬器進行練習。圖／主辦單位提供
台灣高球一哥詹世昌透過模擬器進行練習。圖／主辦單位提供

高科技的導入讓競技運動多了便利性，更提升精確度，台灣高球一哥詹世昌就透露，利用高爾夫模擬器輔助訓練，讓他可更精準掌握擊球碼數，也能更了解球桿特性，讓他臨場作戰時不再只是「靠感覺」。

STEP GOLF室內練習場今天開幕，總經理黃彥智表示，希望打造出一個完美平台，無論是在高球最高殿堂馳騁的職業名將，還是走在逐夢之路的業餘好手，甚至對高爾夫運動有興趣的民眾，都能共聚一堂盡情揮桿的絕佳場域。

昨天才在肇喜登峰巡迴賽第3站—老爺逐夢公開賽奪冠的詹世昌，今天以活動嘉賓身分出席STEP GOLF室內練習場開幕儀式，看著嶄新的旗艦級高爾夫模擬器，應現場觀眾要求，他也下場揮了幾桿，他展現名將風采，每一次擊球除了又直又遠，且落點都差不多，也引來現場絡繹不絕的歡呼與掌聲。

詹世昌透露，其實平時訓練就會透過模擬機進行輔助，他解釋，職業運動員對於數據的要求很專業，透過模擬器可以知道擊球後球的旋轉表現，對球桿的掌握度更高，而不是只靠感覺，「也不用擔心手中的球桿不適合自己。」

詹世昌也透露，模擬器還有一大優勢，就是可以更精準鍛鍊「距離感」，透過每一次揮擊，機器都能即時測量出擊球的距離，對於職業球員來說是很方便的輔助儀器。

上月底才在美國LPGA女子次巡賽島嶼度假村錦標賽逆轉封后的「晴天女孩」曾彩晴，今天同樣以嘉賓身分出席STEP GOLF室內練習場開幕，此外包括前世界球后曾雅妮、男子職業名將李玠柏等人，也都紛紛應邀出席。

曾彩晴也說，學球時模擬器絕對是好幫手，「透過機器可以分析動作、讓各項數據更精確，相比於下場只能靠感覺來抓，方便了不少。」

大學就在美國就讀的曾彩晴，相較台灣其他旅美女將來說多了不少優勢，包括天氣、食物、交通和語言，她都不需再花時間適應，她也大方地說，目標就是站上LPGA的舞台，而拿下次巡賽首冠給了她更多信心，「如果可以當然越快越好，希望自己明年就能登上LPGA戰場。」

高爾夫 詹世昌 LPGA

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