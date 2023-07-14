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田徑／亞錦賽女子七項 陳彩娟首日暫居第四今全力衝牌

聯合報／ 記者黃顯祐／曼谷即時報導
陳彩娟在第二項跳高跳過1公尺74，她表示滿意。圖／中華田徑協會提供
陳彩娟在第二項跳高跳過1公尺74，她表示滿意。圖／中華田徑協會提供

亞洲田徑錦標賽今天進入第三天賽程，我國選手陳彩娟在首日前四項結束後暫居第四，只落後排第三的日本山崎有紀4分，有機會在明天後三項爭取獎牌。陳彩娟說，亞錦賽設定的目標就是跟自己競爭，「我希望每一項都能有穩定的成績，今天前三項算滿意，但第四項200公尺因鳴槍時間延後太久，影響到成績。」

明天後三項是跳遠、標槍、800公尺，前兩項是陳彩娟強項，陳彩娟說，最近在跳遠有調整步點，如果比賽時有踩到點，成績就有出來，希望有6公尺以上。」

首日四項，排名前五都在3300分以上，暫居第一的烏茲別克佛蘿妮娜3448分，印度巴蔓3392分居第二，山崎有紀3359分，陳彩娟3355分。中國大陸鄭妮娜力原本最後看好，但第二項跳高由1公尺71起跳，三次失敗成績掛蛋，她原本有1公尺86實力。

女子七項今天前四項比賽時間有的提前，有的延後，女子200公尺因鄰近女子撐竿跳還在進行，延後20分鐘才進行。陳彩娟說，以前她會沒有進行調整，現在會繼續準備，包括熱身、心態等，「這就是藉由比賽累積的經驗。」

陳彩娟表示，今年亞錦賽全隊至今尚未有獎牌進帳，大家的氣壓有些低，身為團隊成員也希望在比賽有好表現，「明天的後三項還是力求成績穩定，希望有好的結果。」

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