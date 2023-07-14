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霹靂舞／2023高雄霹靂舞國際大賽 9月9日高雄海音館登場

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
2023高雄霹靂舞國際大賽9月9日在高雄登場。圖／高雄市運動發展局提供
2023高雄霹靂舞國際大賽9月9日在高雄登場。圖／高雄市運動發展局提供

自從霹靂舞列入奧運正式競賽後，在台灣就掀起一股熱潮。高雄市運動發展局主辦的「2023高雄霹靂舞國際大賽」將於9月9日在高雄流行音樂中心海音館火熱登場，預料將吸引各國好手來台尬舞。

高雄市運動發展局長侯尊堯今天在出席賽前記者會時表示：「包括今年的杭州亞運、明年的巴黎奧運，都把霹靂舞列為正式比賽，所以9月9日這場在高雄的大賽，正好是各國好手的亞運前哨戰，勢必會精采可期。」

2023高雄霹靂舞國際大賽項目包含4人團體賽、男女個人賽及限定15歲以下的個人賽，比賽首度進入高雄流行音樂中心海音館舉辦，總獎金高達台幣110萬元。

9月9日活動當天也將舉辦最終海選，鼓勵熱愛嘻哈文化的年輕人以霹靂舞運動形塑正面、陽光形象，並廣邀世界各國菁英齊聚港都，海選晉級者將與世界好手角逐世界總決賽冠軍寶座。

霹靂舞 亞運

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