田徑／余雅倩亞錦賽女子鏈球居第四 不滿成績賽後淚如雨下

全國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，在亞洲田徑錦標賽歷經前兩擲失敗後，第三擲躍居第四晉級前八的後三擲，但後三擲名次無法更上層樓，以61公尺19獲第四名。賽後淚流不止的余雅倩說，參加這樣的比賽，好想站上頒獎台，「這是很好的經驗，杭州亞運再拚回來。」

余雅倩保有67公尺32全國紀錄，是本屆亞錦賽有機會奪牌選手之一，她在賽前也預估成績可以接近個人的最佳，但今天卻在前兩擲失敗，還好第三擲60公尺54以暫居第四晉級八強。余雅倩說，這是她比賽中第一次前兩擲沒有成績，第三擲調整後闖進八強決賽，「晉級後三擲，我想追求更好的成績，但最後卻未如願。」

余雅倩最後靠著第四擲成績獲得第四，與獎牌擦肩而過。余雅倩說，最後一擲其實狀況還不錯，速度有出來，但可惜擦網失敗。」余雅倩表示這是很好的經驗，她接著有成都世大運、杭州亞運兩大運動會。

賽後因表現未達理想落淚的余雅倩說，以前比賽時也會落淚，「這是壓力釋放的一種方式。」中國大陸趙杰以69公尺39摘金，日本兩名女將分別以66公尺56、64公尺17獲得銀牌、銅牌。

亞錦賽進行兩天，中華隊尚未有獎牌進帳。上屆銅牌的陳奎儒在男子110公尺跨欄預賽以13秒89居第一組第五，無緣進入明天決賽。男子十項卓家玄經過兩天奮戰，以6887分排第五，但7名參賽只有5名選手完賽。

女子跳高決賽，全國紀錄保持人李晴晴以1公尺80獲得第六，哈薩克選手摘金成績是1公尺86，但不如李晴晴保持的全國紀錄1公尺90；將升上高中另一好手林沛萱以1公尺75排第11名。