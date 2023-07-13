田徑／田徑亞錦賽 楊俊瀚男子100公尺預賽分組第一

起跑前飄了幾滴雨，我國「最速男」楊俊瀚今天在亞洲田徑錦標賽男子100公尺預賽登場，以10秒25在第六組率先壓線，他表示，這個成績還算滿意，「最近都差不多有這樣成績，希望明天決賽能衝擊頒獎台。」

楊俊瀚成績在預賽所有選手排名第七，中華隊另一名選手林祐賢在第五組以10秒44居第二，也晉級明天準決賽。日本栁田大輝10秒10是預賽所有選手跑最快的。

男子100公尺分六組預賽，取24名晉級明天準決賽，準決賽後休息2小時05分鐘進行決賽。

今天預賽，楊俊瀚的第六組尚未鳴槍前，鄰近跑道的選手先起跑，經第二次鳴槍才完成。楊俊瀚說，沒有受到太多干擾，「我有調整一下自己的節奏。」只是賽前飄了幾滴雨，後來就沒再下了，但隨後女子100公尺跨欄決賽前雨勢變大，使比賽受到影響。