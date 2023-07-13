快訊

「全球沒人像民進黨糟蹋軍公教」 林水吉：挺侯友宜合理年改

藍營苦勸韓冰選中正萬華立委 北市黨部主委曝LINE聯繫結果

112分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／田徑亞錦賽 楊俊瀚男子100公尺預賽分組第一

聯合報／ 記者黃顯祐／曼谷即時報導

起跑前飄了幾滴雨，我國「最速男」楊俊瀚今天在亞洲田徑錦標賽男子100公尺預賽登場，以10秒25在第六組率先壓線，他表示，這個成績還算滿意，「最近都差不多有這樣成績，希望明天決賽能衝擊頒獎台。」

楊俊瀚成績在預賽所有選手排名第七，中華隊另一名選手林祐賢在第五組以10秒44居第二，也晉級明天準決賽。日本栁田大輝10秒10是預賽所有選手跑最快的。

男子100公尺分六組預賽，取24名晉級明天準決賽，準決賽後休息2小時05分鐘進行決賽。

今天預賽，楊俊瀚的第六組尚未鳴槍前，鄰近跑道的選手先起跑，經第二次鳴槍才完成。楊俊瀚說，沒有受到太多干擾，「我有調整一下自己的節奏。」只是賽前飄了幾滴雨，後來就沒再下了，但隨後女子100公尺跨欄決賽前雨勢變大，使比賽受到影響。

楊俊瀚 田徑 中華隊

延伸閱讀

田徑亞錦賽／「跨欄正妹」張博雅 吊車尾晉級決賽

田徑亞錦賽／預賽僅排第5 台灣欄神陳奎儒無緣再登頒獎台

田徑亞錦賽／17歲短跑天才布頌 領軍4x100接力為泰國摘金

田徑亞錦賽／男子400公尺接力決賽掉棒 楊俊瀚：很好的經驗

相關新聞

體操／林育信的最後任務 助李智凱奪金和延續山中傳奇

中華男子體操隊教練林育信與「鞍馬王子」李智凱，當年靠著「翻滾吧男孩」為台灣體操界掀起了一股新浪潮，而如今李智凱也已經在奧...

體操／從小愛在路上滾 黃彥章被封李智凱接班人不敢想

來自台東的排灣族體操好手黃彥章，今年入選杭州亞運男子體操代表隊，並將以19歲之齡就站上亞運舞台，而他也被教練林育信封為「...

排球／女排增後排進攻比例 甜心廖苡任直呼是腦的開發

中華女排今年在教練陳裕安的要求下，逐漸將過去較少出現在女排球員中的男子球員戰術與動作加入訓練，尤其是在女排中較為少見的後...

田徑／田徑亞錦賽 楊俊瀚男子100公尺預賽分組第一

起跑前飄了幾滴雨，我國「最速男」楊俊瀚今天在亞洲田徑錦標賽男子100公尺預賽登場，以10秒25在第六組率先壓線，他表示，...

合庫暑期育樂營又來了 想免費參加的學童動作要快

合庫銀行學童球隊育樂營活動1992年開辦，即將邁入第31年，今年暑期育樂營將於7月31日在嘉義、台南、屏東陸續展開，桌球...

足球／花1.2億短板卻沒補 皇馬又押寶新星只是錦上添花

西甲豪門皇馬又贏了死對頭巴薩一回，不過這次並非在足球場上，而是在對土耳其新星居勒（Arda Guler）的爭奪戰中，皇馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦