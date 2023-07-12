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田徑／王景成創紀錄 連4屆亞田總獨立理事
中華田徑協會祕書長王景成，連續4屆當選亞洲田徑總會獨立理事，成為首位連任4屆的獨立理事，為我國在國際體育交流繼續奉獻心力，也讓國際體壇重要組織看到台灣的努力。
亞田總獨立理事競爭激烈，今年有16人出馬角逐，爭取8名獨立理事。王景成在此次出席的43個會員國，有效票40票當中，獲得32票佳績，可見王景成在亞田總的個人魅力十足。
教育部體育署長鄭世忠第一時間恭賀王景成，感謝他為提升台灣體育國際影響力貢獻。他表示，將會全力支持中華田協申辦2029年亞錦賽，提升台灣能見度。
王景成近幾月密集拜票，前往星、韓、日、泰、中國大陸等地，向各國田協請益，7日就到曼谷與泰國、尼泊爾、香港等田協理事長交換意見，昨天早上還把握最後機會在會場尋求支持。
王景成自2013年起獲選亞田總獨立理事，10年來深獲亞洲各會員國支持，今年初曾獲選東亞田徑總會副主席，不僅為台灣田徑第一人，更讓我國田徑在國際組織更進一步；他特別感謝中華田協名譽理事長蔡辰威、理事長葉政彥長期栽培及肯定。
亞洲總今年慶祝50周年，第25屆田徑亞錦賽今展開，中華隊共有31名選手參賽。中華隊2015年起連3屆各有1金，今年要延續金牌進帳。
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