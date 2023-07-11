雙北世壯運／籌備逾2年 盼創百億經濟收益

「2025世界壯年運動會」將在雙北舉辦，組織委員會昨舉行第5次會議，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜首度共同主持。蔣萬安說，觀光、數位、綠色、永續和友善是此次賽事主軸；侯友宜說，還有2年時間可籌辦，正值疫後經濟大復甦時刻，可望創造逾100億元經濟收益。

雙北壯年運動會在2025年5月17日至30日舉行，明年2月起報名，今年9月將先展開系列暖身活動，包括運動訓練營及體驗營等，加深民眾對賽會的認識。

蔣萬安表示，雙北壯年運動會是一場展現台灣文化、觀光旅遊特色的國際運動賽會，雙北作為主辦城市，下半年將展開跨縣市拜會，與各縣市政府溝通合作。

蔣萬安說，9月將展開一系列暖身活動，透過各式運動體驗及運動訓練課程安排，提供國內民眾參與運動的機會，為參賽做準備，並邀請世界各地的壯年運動員明年2月一起報名世壯運。

賽會籌備已2年半，侯友宜說，確定有35個競賽種類、66處競賽場地，已完成雙北相關業務局人力編組。

蔣萬安表示，雙北市府為辦好壯年運動會，特別派團到南韓、芬蘭實際考察，此次由雙北共同主辦，還有協辦城市桃園、宜蘭、新竹縣市等，要將這場國際盛事辦到最好。

「宣揚台灣，讓台灣在國際上被看見。」侯友宜致詞時表示，雙北壯年運動會已籌辦2年半，還有2年時間可籌辦，正值疫後經濟大復甦，希望世界壯年運動會參與的國家愈多愈好，不僅帶動雙北、全台觀光休閒運動，也有宣揚台灣意義。

蔣萬安說，申請籌畫相當辛苦，經歷疫情期間，從申辦、簡報、合約等都要透過視訊，連簽約也是在視訊見證下完成。預估會有110個國家選手、4萬多名隊職員及親友到台灣，展現台灣舉辦賽事能力，也讓國際友人到台灣有絕佳的體驗感受。