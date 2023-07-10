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合球／世錦賽10月台北開戰 中華隊拚留金盃
第12屆IKF世界合球錦標賽（IKF World Korfball Championship 2023）將於今年10月20日到29日在台北體育館登場，今年共有歷屆最多的24隊與會，今天舉行賽事宣告及分組抽籤記者會，地主中華隊位於C組，力拚將金盃留在台灣。
我國於 2019 年擊敗捷克及荷蘭取得世錦賽主辦權，今年由台北市政府和國際合球總會共同主辦此次比賽，台北市政府副市長林奕華表示，本屆賽事共24國、約420位隊職員來到台參與賽事，為歷年來最多國家參與之世錦賽，「期望台北市能夠給予國內外選手一個難忘的參賽經驗。」
國際合球總會會長揚法蘭索（Prof. Dr. Jan Fransoo）提到，希望比賽能夠激勵更多全台灣的孩子開始參與合球運動，並能成為合球國家隊下一代基礎。
今天也舉辦分組抽籤儀式，24隊分為8組，中華隊和紐西蘭和愛爾蘭分到C組。
中華民國合球協會理事長黃緯強表示，合球運動在台灣發展40多年，一直是非主流運動，但我國合球目前世界排名第三名，最高層排名第二名，前一周還剛在荷蘭舉行的 U17 合球世界盃擊敗發源國荷蘭隊，創造新歷史，「我們這次終於回家比賽，希望更多國人關注支持合球運動，也透過這次比賽讓世界看見台灣，更希望以行動支持，一起為前進臺北體育館，為中華健兒加油。」
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