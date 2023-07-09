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跆拳道／澳洲公開賽踢金 羅嘉翎奧運資格再進一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羅嘉翎勇奪澳洲公開賽金牌。 取自教練劉聰達臉書
羅嘉翎勇奪澳洲公開賽金牌。 取自教練劉聰達臉書

東京奧運踢回跆拳道57公斤級銅牌的我國好手羅嘉翎，今年力拚巴黎奧運積分，今天再傳回好消息，她在澳洲公開賽踢下金牌，朝直接拿到奧運資格再進一步。

羅嘉翎3月初美國公開賽差0.1公斤沒能過磅成功 ，直接被判定失格，記取教訓後荷蘭公開賽和比利時公開賽都站上頒獎台，5月底世錦賽更踢回銀牌。

7月飛往澳洲，羅嘉翎下半年第一站改踢62公斤級，她8強首戰踢下隊友莊昕璇，4強面對列頭號種子的西班牙在輸掉首局後連趕2局逆轉，決賽再下一城，踢回下半年第一面金牌。

羅嘉翎身高183公分，為拿巴黎奧運資格，今年比賽密集，教練劉聰達細數，澳洲公開賽後接續還有成都世大運、杭州亞運、巴黎大獎賽、太原大獎賽、曼徹斯特大獎決賽、亞洲主席盃、波蘭公開賽等，目標在年底取得積分排名前5的奧運資格。

羅嘉翎去年中的奧運排名還在33名，現在已排到第6位，離團隊設定的目標愈來愈近。

羅嘉翎 世錦賽 比利

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