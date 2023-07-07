LPGA／美國高球公開賽 業餘小將黃亭瑄力壓名將繳73桿
LPGA年度5大賽之一的美國女子公開賽今天進行首回合，台灣業餘小將黃亭瑄表現不俗，抓3博蒂、吞下4柏忌，繳出高於標準桿1桿的73桿，暫並列第29名，表現比一票職業名將還出色。
今年的美國公開賽共有26名業餘球員參賽，黃亭瑄繳出73桿、並列第29名力壓許多職業名將，像是過去拿過冠軍的美國好手藍恩（Brittany Lang）、摘下東奧女子高球金牌的柯達（Nelly Korda）等人。
由美國高爾夫協會（USGA）主辦的美國女子高爾夫公開賽，是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度5大賽之一，今年總獎金高達1100萬美元（約3.4億台幣），比賽地點在著名的圓石灘高爾夫球場。
台灣業餘好手黃亭瑄從資格賽一路過關晉級會內賽，雖是首度參加美國公開賽，但練習日就和前高球女王索倫斯坦（Annika Sorenstam）同場練習了9洞，學到很多短桿的切球技巧。
年僅18歲的黃亭瑄，曾獲得2022年女子亞太業餘錦標賽冠軍。她在接受大會訪問時說：「這裡的長草區很深，所以開球必須盡量留在球道上，果嶺起伏倒是比我想像中的小。」
今年台灣僅2名業餘球員取得參賽資格，除了黃亭瑄外，另一名是在美國就讀大學的周咨佑，她在首輪表現不佳僅繳出82桿的成績。
至於首輪結束則由中國好手林希妤、南韓名將金孝周，兩人同場繳出低於標準4桿的68桿並列領先。
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