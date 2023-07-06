加拿大羽賽／台灣男單4少出擊 僅戚又仁台灣內戰勝出晉16強

超級500的加拿大羽球公開賽今天進行第2天會內賽事，台灣「男單4少」分頭出擊，結果僅戚又仁以22比20、21比17擊敗自家人林俊易，順利晉級16強。

這場加拿大羽球公開賽，台灣男單名將周天成、王子維都選擇缺席休息，倒是被譽為未來接班的「男單4少」林俊易、戚又仁、李佳豪、蘇力揚等人都報名參賽，並且在今天的首輪分頭出擊。

男單唯一的「台灣內戰」，由世界第27名的林俊易對上亞運國手、世界第46名的戚又仁。雙方過去曾經在2019年的韓國羽球公開賽資格賽交手過1次，當時由林俊易獲勝。

首局2名小將就打得相當激烈，林俊易一度以10比7取得小幅領先，但雙方在15比15平手後就相互拉鋸，最終戚又仁在20比20時連得2分，順利收下首局勝利。

第2局戚又仁再度上演逆轉秀，在10比13落後時，拉出一波10比2的攻勢，不但取得超前，還直接以20比15取得5個賽末點的優勢，最終順利直落2收下比賽勝利。

至於李佳豪則以16比21、12比21不敵香港一哥伍家朗；蘇力揚則是以14比21、10比21慘敗給日本好手西本拳太，都在首輪遭到淘汰。

台灣女單首輪也傳出好消息，參賽的林湘緹、許玟琪、宋碩芸都順利過關，只可惜這3人都屬於籤表下半部，也就是說，就算都順利晉級的話，僅會有1人打到決賽。

加拿大羽球公開賽女單世界前10名僅球后山口茜、泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）報名參賽。