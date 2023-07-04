桌球／成首位巴黎帕奧國手 陳柏諺完成沒想過的夢想

今年6月在法國舉行的Virtus全球運動會中拿下金牌，成為我國首位取得巴黎帕運參賽資格的新北市桌球好手陳柏諺，將代表我國在7月16至19參加在新北市板樹體育館舉行的國際帕拉桌球公開賽，談到因為姊姊開始練習桌球到明年將踏上帕運最高殿堂，陳柏諺坦言這是一個過去沒有想過的夢。

陳柏諺在幼時因為跌倒導致學習障礙，並在大班時因為姊姊也打桌球的關係展開了桌球訓練之路，儘管因為學習與情緒障礙讓陳柏諺與一般選手相比走得更加辛苦，但在進入海山中學（國中部）體育班後，陳柏諺在與教練魏君達建立深厚信任關係後，也逐漸在桌球場上發光發熱，甚至在全中運團體賽中取得成績。

但在始終沒有機會成為個人單打選手的情況下，陳柏諺也在魏君達的協助下轉介特殊教育與身障運動的資源介入，取得身障選手資格，今年6月更在法國舉行的Virtus全球運動會中拿下金牌，進而取得巴黎帕運門票。

談到取得身障運最高殿堂的參賽門票，陳柏諺坦言儘管在去法國前就有預設要達到此目標，不過一開始就遇到腿抽筋的狀況，但在教練的提醒下重新找回專注力和手感，順利完成目標，「其實以前打球的目標就只有想當國手，沒有想過能參加帕奧，但不會給自己太大的壓力。」

陳柏諺的母親沈思妤表示，陳柏諺在因為幼時的意外後，導致他不擅長表達心情，所幸在桌球訓練一路上都遇到很棒的教練與同儕，加上他不服輸的個性才能有今天的表現，「他一路走來真的很辛苦，當知道他取得帕運門票時，心情真的是很感動。」