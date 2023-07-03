SUP立式划槳、獨木舟、溯溪都行！夏日青春動滋券方案引熱烈迴響！「這樣使用」最受學生歡迎

為持續支持臺灣運動產業發展及培養青年族群運動及觀賞賽事之習慣，教育部體育署6月起推出「青春動滋券」政策，規劃每年常態性發放16至22歲的民眾，每人500元青春動滋券，目前估計約165萬人受惠。

教育部表示此政策是為了延續動滋券成效，以及鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶。

與過去的動滋券不同的是，青春動滋券適用範圍聚焦在「做運動」、「看比賽」。「做運動」包含運動中心、健身房、游泳池、球場、打擊練習場等；「看比賽」涵蓋職棒、職籃、排球、足球、壘球、射箭等觀賽票券，此外，水域運動、登山健行、溯溪等活動體驗報名等相關費用，都是青春動滋券適用範圍。

適逢暑假玩水旺季，有戶外活動業者也同步推出水域運動優惠方案響應，戶外活動體驗專家的EZOUTDOOR表示，這次端午連假推出的活動優惠加碼20%方案，就吸引不少旅客持動滋券來平台報名消費，其中以水上活動SUP立槳海上看日出體驗最為熱門，也為今夏業績創下一波高峰。

而廣受年輕人喜愛全台最大的匿名社群Dcard ，也出現不少討論話題。有學生發問動滋券搭配成年禮金，這個組合搭配是否為大學生國旅補助？也有學生分享，沒有錢出國，這個暑假帶女友去宜蘭南方澳度假，使用動滋券直接現抵1400，十分划算!!

青春動滋券規劃方案，詳細資訊至動滋網查詢（網址：https://500.gov.tw/）

水域活動資料來源：EZOUTDOOR 戶外報名平台（網址：https://bit.ly/3r4ZMOu）