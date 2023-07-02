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柔道／甩低潮找回柔道初心 廖宇蓉轉戰量級獲首金

中央社／ 台北2日電
2023亞洲柔道公開賽台北站2日在台北體育館舉行最後一天賽程，台灣柔道女將廖宇蓉（左3）轉戰70公斤級，順利搶下金牌，也重新找回對柔道的初心。 中央社
2023亞洲柔道公開賽台北站2日在台北體育館舉行最後一天賽程，台灣柔道女將廖宇蓉（左3）轉戰70公斤級，順利搶下金牌，也重新找回對柔道的初心。 中央社

歷經低潮、迷失自己，台灣柔道女將廖宇蓉去年從原本63公斤級轉戰70公斤級，今天在2023年亞洲柔道公開賽台北站勇奪金牌，也找回對柔道的初心。

來自花蓮的廖宇蓉為阿美族人，從小是隔代教養的她，後來才跟隨媽媽到台北生活。由於過去家中務農，廖宇蓉曾在工地打工，練就一身力量，因為表哥練習柔道，也帶領她在國二開始走上這條路。

廖宇蓉曾在2019年台北亞洲柔道公開賽63公斤級奪銅，這項賽事中斷3年，今年在台北體育館復辦，廖宇蓉今天一舉闖進女子70公斤級決賽，並靠著成功壓制韓國選手，收下金牌。

廖宇蓉4年前曾在世錦賽以第7名作收，備受矚目，後來因身體因素，體重上升，從去年5月改挑戰70公斤級。她接受媒體聯訪時表示：「剛換量級還在摸索，一開始對自己有信心，但常常比1、2場就輸，自信心逐漸降低，這場比賽讓我知道可以做得更好 。」

儘管過去一段時間陷入低潮，但廖宇蓉未曾打算放棄，她透露，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）那段時間沉澱心情，更確定自己要走這條路，「好像不做這件事，生命就沒什麼意義」。

今天不僅獲得轉戰量級後首面金牌，廖宇蓉還從中找回初心，也為接下來備戰世大運、亞運增添信心，她說：「透過這場比賽，讓我自己知道，原來自己喜歡柔道，也更認識自己。」

世錦賽 亞運

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