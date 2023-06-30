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跆拳道／全中運跌跤 國風國中徐禹莛破心魔風光獲選國手

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮國風國中7年級學生徐禹莛生性靦腆，但一站上賽場展現身手，散發凌厲氣勢。記者王燕華／攝影
花蓮國風國中7年級學生徐禹莛生性靦腆，但一站上賽場展現身手，散發凌厲氣勢。記者王燕華／攝影

花蓮國風國中7年級跆拳道選手徐禹莛，去年小六時首度挑戰國手選拔，年紀最小的她儘管生澀但吸取寶貴經驗；相隔1年，這個月再度挑戰，一掃2個月前在全中運失利的陰霾，以絕佳表現在86人中勇奪第一，取得國手資格，今年9月將代表台灣出征「亞洲少年跆拳道品勢錦標賽」。

徐禹莛是撒奇萊雅族，有優異的速度、爆發力，國小三年級開始學習跆拳道，為提升專注力同步學習射箭。小六那一年，才12歲的她勇敢挑戰國手選拔，雖因年紀小，表現較生澀，未能進入複賽，但從中吸取珍貴經驗，化為更上層樓的養分。

升上國風國中後，她加入跆拳道隊，和隊友們努力練習，加強技術、體能和抗壓性，儘管訓練辛苦，但她從來沒想過退出，她說：「練跆拳道讓我成為更成熟的人」。

教練任鳳儀形容，徐禹莛生性害羞，對自己有很高要求，容易想很多，但一穿上跆拳道服，站在場上，無論對打或是品勢，氣勢凌厲甚至有點「凶狠」，好像變了一個人。

今年4月徐禹莛參加全國中小學運動會，預賽時卻發生預備姿勢錯誤的重大失誤，讓團隊僅獲得第9名，未能晉級前8強。儘管摔了一大跤，徐禹莛在教練陪伴下，很快收拾好心情，6月中旬參加亞洲少年跆拳道品勢錦標賽國家代表隊選拔，展現沉穩身手，在同組86名選手中勝出，以第一名之姿風光入選國手。

「看到孩子從失敗中成長，比當選國手還開心」，任鳳儀說，她一直告訴選手「和失敗做朋友」，從中加強自己的不足，發揮自己的優點，很開心禹莛很快克服心魔，在場上發光發亮，展現自信。

教練陳廖霞說，徐禹莛暑假過後就升上8年級，9月將代表台灣到黎巴嫩參加亞洲少年跆拳道品勢錦標賽，在此之前，計畫安排一場到韓國大邱的賽事，增加國際比賽的經驗。

花蓮國風國中7年級學生徐禹莛生性靦腆，但一站上賽場展現身手，散發凌厲氣勢。記者王燕華／攝影
花蓮國風國中7年級學生徐禹莛生性靦腆，但一站上賽場展現身手，散發凌厲氣勢。記者王燕華／攝影
花蓮國風國中7年級學生徐禹莛，日前通過國手選拔，9月將代表台灣，飛到黎巴嫰參加跆拳道品勢錦標賽。圖／國風國中提供
花蓮國風國中7年級學生徐禹莛，日前通過國手選拔，9月將代表台灣，飛到黎巴嫰參加跆拳道品勢錦標賽。圖／國風國中提供

跆拳道 全中運

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