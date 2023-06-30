自由車／96聯賽第四站明登場 2500人報名衝武嶺

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站「NeverStop永不放棄挑戰巔峰武嶺站」，將在明天點燃戰火，共吸引破2500人報名參加，且競賽組人數逼近500人，寫下新里程碑，其中菁英男子組競爭格外激烈，目前囊括總名第一橘衫和登山王紅點衫的李廷威，預計將成為各車手鎖定的頭號目標。

武嶺站全程約55公里且路線多半在中高海拔山區，沿途經台14線、霧社、清境、翠峰、鳶峰、昆陽，終點設置台14甲線31.3K海拔3275公尺的合歡山武嶺停車場。

由知名自行車通路品牌「96自転車」發起，聯合台灣自由車運動協會與地方政府、企業共同舉辦的自由車聯賽，安全與優質的賽事除在國內廣受好評。武嶺為台灣景觀公路最高點，活動沿線景緻秀麗，須在7小時內完騎認證，是高難度的體耐力大挑戰。本屆除了台灣車友外，還有來自17國近百名外籍車友報名參賽，盛況空前。

經過前三站的競輪，捷安特哥倫布車隊車手李廷威成為最大贏家，目前保有兩件領騎衫，但追兵來勢洶洶，Bryton車隊本站派出六名車手參賽，其中包括環台賽國手盧紹軒、吳之皓、陳建良和蘇宇銘，預料將會是一場精采的大戰。

菁英男子組競爭格外激烈，目前囊括總名第一橘衫和登山王紅點衫的李廷威。圖／96聯賽提供

李廷威本季狀況奇佳，尤其爬坡賽事表現亮眼，96聯賽塔塔加站拿下單站冠軍，上周又在KOM夏季登山王賽事奪冠，也讓他信心滿滿。李廷威說，「就算Bryton全員到齊，我也無所畏懼，反而是很興奮能與登山好手盧紹軒、吳之皓一較高下。」

KOM夏季登山王屬於東進武嶺賽事，李廷威用平均280瓦的高強度表現完賽，他希望本次96聯賽武嶺站能在2小時40分左右騎完，目標就是要保住總冠軍橘衫。

Bryton車隊蘇宇銘也是本站冠軍熱門之一，上周他在KOM夏季登山王賽事拿下第3名，本次有了隊友的支援，有望挑戰個人在96聯賽的第一冠。蘇宇銘表示，「今年增加了很多爬坡訓練，感覺漸入佳境；本賽事平均坡度約在6至7度，上場耐力的考驗。」