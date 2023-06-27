特奧／自行車逆轉勝奪金 中華雙棲小將想連莊國手

自行車和滑輪競速「雙棲」，目前就讀竹北高中的徐語彤最終以自行車選手的身份參與了2023年夏季世界特殊奧運會，雖因柏林天氣因素讓她遇單日兩戰考驗，最終仍順利完成國手生涯初體驗，且在5公里公路賽逆轉帶回金牌。

徐語彤國小就接觸自行車，今年參加2023年特奧選拔，她幸運獲得機會，參加2公里計時賽、5公里計時賽和5公里公路賽，但到當地後，2公里計時賽比賽日天公不作美，比賽直接延後一天，讓徐語彤面臨早上、下午都有賽事的體能考驗。

這次帶隊的教練李添焜提到，計時賽的賽道會因雨水溼滑，賽事才因此延期，密集賽程對選手當然有影響，且柏林日夜溫差大，不少選手到當地後感冒，徐語彤也是其中一員，能在公路賽後來居上十分不易。

李添焜「重現現場」說道：「公路賽是5公里，她是先落後，最後500公尺逆轉勝。」

生涯第一次出國留下美好回憶，徐語彤笑說：「很開心能出國，可以看到其他選手的實力。」她打算下屆挑戰滑輪競速，盼能連莊特奧國手

世界特奧會每2年舉行一次，夏季和冬季運動會交替舉行，是針對智能障礙參與者的國際體育活動。中華代表團秉持「勇敢嘗試、爭取勝利」的特奧精神，鼓勵更多身心障礙選手加入，因此規定選手不能連兩屆參與相同項目，徐語彤想出征4年後的下屆夏季特奧就無法以自行車選手身份參加選拔。

今年中華代表團67名選手參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速滑輪、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球和七人制足球等11種運動，收穫16金13銀10銅佳績。