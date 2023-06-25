足球／紐澳女子世足賽倒數25天 數千球迷齊聚雪梨大橋慶祝

由澳洲和紐西蘭聯合主辦的2023女子世界盃足球賽進入倒數25天，數以千計的球迷今天走過雪梨港灣大橋慶祝。

路透社報導，這項4年一度的賽事，將於7、8月在澳洲和紐西蘭一共9座城市進行。

國際足球總會（FIFA）在聲明中表示，這次女子世足賽開踢前，今天有超過4000人參加一項「足球嘉年華」活動，一起走過雪梨港灣大橋（Sydney HarbourBridge）。今年的紐澳女子世足賽，共有32個國家或地區的隊伍參加比賽。

在雪梨港灣大橋的活動進行期間，橋面上禁止任何交通工具行駛。FIFA表示，活動包括展示一件巨型的「團結球衣」（Unity Jersey），代表足球運動的多元精神以及32支參賽隊伍的團結。澳洲廣播公司（ABC）報導，參加活動的民眾，沿著那座地標大橋橋面，一路散步、慢跑、跳舞。

一名參加活動的民眾告訴第7頻道（Channel 7）：「這是一個很棒的方式來為女子世足賽揭開序幕。對於女性來說，我們值得享有世界盃，所以我們就來參加了。」

另一位參加活動的民眾則說：「女子運動愈來愈受人矚目，很高興看到我們終於有機會在世界級的舞台展現我們的能力。這真的太美好了。」

這次女子世足賽的首戰，將於7月20日在紐西蘭最大城市奧克蘭伊甸球場（Eden Park）登場，由紐西蘭隊對決挪威隊。

澳洲足球協會上個月在聲明中表示，這次的比賽可能是該國申辦2034年男子世足賽的起點。