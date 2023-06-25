快訊

竹北氣爆少年驚悚裸逃畫面曝 母猛淋水、機車3貼載送醫

台北羽賽／「楊肉盧」先盛後衰 不敵大馬組合無緣本季首冠

一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

足球／紐澳女子世足賽倒數25天 數千球迷齊聚雪梨大橋慶祝

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導
紐澳女子世足賽倒數25天，數千球迷齊聚雪梨大橋慶祝。 法新社
紐澳女子世足賽倒數25天，數千球迷齊聚雪梨大橋慶祝。 法新社

由澳洲和紐西蘭聯合主辦的2023女子世界盃足球賽進入倒數25天，數以千計的球迷今天走過雪梨港灣大橋慶祝。

路透社報導，這項4年一度的賽事，將於7、8月在澳洲和紐西蘭一共9座城市進行。

國際足球總會（FIFA）在聲明中表示，這次女子世足賽開踢前，今天有超過4000人參加一項「足球嘉年華」活動，一起走過雪梨港灣大橋（Sydney HarbourBridge）。今年的紐澳女子世足賽，共有32個國家或地區的隊伍參加比賽。

在雪梨港灣大橋的活動進行期間，橋面上禁止任何交通工具行駛。FIFA表示，活動包括展示一件巨型的「團結球衣」（Unity Jersey），代表足球運動的多元精神以及32支參賽隊伍的團結。澳洲廣播公司（ABC）報導，參加活動的民眾，沿著那座地標大橋橋面，一路散步、慢跑、跳舞。

一名參加活動的民眾告訴第7頻道（Channel 7）：「這是一個很棒的方式來為女子世足賽揭開序幕。對於女性來說，我們值得享有世界盃，所以我們就來參加了。」

另一位參加活動的民眾則說：「女子運動愈來愈受人矚目，很高興看到我們終於有機會在世界級的舞台展現我們的能力。這真的太美好了。」

這次女子世足賽的首戰，將於7月20日在紐西蘭最大城市奧克蘭伊甸球場（Eden Park）登場，由紐西蘭隊對決挪威隊。

澳洲足球協會上個月在聲明中表示，這次的比賽可能是該國申辦2034年男子世足賽的起點。

世足賽

延伸閱讀

紐總理率團訪華 商界爭曬晚宴邀請函

台中將足球列國家重點發展 74號沿線6座足球場成形

澳洲總理艾班尼斯：將於適當時機敲定訪中日期

一修再修1年兩次封橋 桃園印象大橋民眾沒好印象

相關新聞

台北羽賽／「楊肉盧」先盛後衰 不敵大馬組合無緣本季首冠

男雙世界排名第15的我國男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，今年台北羽球公開賽壓軸登場，和世界排名23的馬來西亞組合萬煒聰...

台北羽賽／太強！戴資穎一局未失奪賽史最多第5冠

以女單頭號種子身份尋求台北羽球公開賽衛冕，我國「一姊」戴資穎沒讓全場球迷等待太久，今天女單決賽面對美籍華裔女將張蓓雯，小...

台北羽賽／黑馬之旅留亞軍 蘇力揚男單無緣留冠仍創最佳

台北公開賽上演「黑馬」旅程的我國好手蘇力揚，今天決賽和世界排名23的印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardo...

台北羽賽／球迷熱情告白 戴資穎笑：我退休就消失了

以女單頭號種子身分尋求台北羽球公開賽衛冕，我國「一姊」戴資穎今天決賽出場就獲得全場球迷高分貝歡呼，她和美籍華裔女將張蓓雯...

台北羽賽／不敵大馬組合 邱相榤／林筱閔奪亞軍仍創最佳

台北羽球公開賽最終戰今天點燃戰火，地主包括尋求衛冕的「一姊」戴資穎在內，共有4組選手闖進最終戰，率先登場的混雙由世界排名...

桌球／林昀儒、陳思羽拍下韓第一組合 搭檔第2冠到手

世界排名第10的我國混雙組合林昀儒／陳思羽，去年阿拉木圖挑戰賽首次合作就勇奪金盃，今年再闖進WTT突尼斯挑戰賽混雙決賽，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦