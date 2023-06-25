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台北羽賽／球迷熱情告白 戴資穎笑：我退休就消失了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
天母台北市大體育館湧入滿場球迷，許多球迷帶著戴資穎加油看板。記者林伯東／攝影
天母台北市大體育館湧入滿場球迷，許多球迷帶著戴資穎加油看板。記者林伯東／攝影

以女單頭號種子身分尋求台北羽球公開賽衛冕，我國「一姊」戴資穎今天決賽出場就獲得全場球迷高分貝歡呼，她和美籍華裔女將張蓓雯對戰過程更收到許多球迷「告白」，小戴以21：14、21：17奪下賽會最多第5冠後也將球拍拋給球迷，掀起另波高潮。

前幾天已經有許多球迷對小戴大喊「我愛你」，今天還出現「嫁給我」的喊聲，小戴笑說沒聽到求婚告白，且就算有聽到場邊喊聲，也會很快忘記，將專注力放在球場。

2012年首度奪下台北賽冠軍，小戴11年來第5度登頂，她也觀察到球迷數量有明顯增加，「以前是決賽才會有很多人，現在是前幾天就很多人，表示有愈來愈多專注，這是很好的運動風氣。」

副總統賴清德（左）為戴資穎戴上金牌。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（左）為戴資穎戴上金牌。記者林伯東／攝影

這幾年小戴幾乎等於台灣羽球代名詞，2017年台北世大運留下金牌、東京奧運打下銀牌的她，是近年將羽球知名度大幅提升的關鍵選手，有高人氣的她倒是看得很淡，「我退了，（愛我的）就消失了，但還有很多的選手，請大家繼續支持！」

賽後將球拍丟向觀眾席引起一陣騷動，小戴分享，其實過去在台灣出賽就會在最終戰送出球拍，去年是「忘記了」，回家才發現球拍還躺在拍袋裡，後來才透過社群舉辦活動送出球拍。今天她差點再忘記，回神發現球拍還在手中，才記得拋上觀眾席，讓幸運球迷得到無價的紀念品。

戴資穎在滿場球迷熱情加油下奪得今年台北羽球公開賽金盃。記者林伯東／攝影
戴資穎在滿場球迷熱情加油下奪得今年台北羽球公開賽金盃。記者林伯東／攝影

戴資穎打下台北羽球公開賽第5冠。記者林伯東／攝影
戴資穎打下台北羽球公開賽第5冠。記者林伯東／攝影

羽球 戴資穎

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