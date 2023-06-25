快訊

竹北氣爆鄰戶少年憶「煙很多」 牆壁震裂、一度受困

台北羽賽／太強！ 戴資穎一局未失奪賽史最多第5冠

竹北氣爆少年全身血 舅舅心疼：全身白的…沒有皮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北羽賽／太強！戴資穎一局未失奪賽史最多第5冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第5座冠軍。記者林伯東／攝影
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第5座冠軍。記者林伯東／攝影

以女單頭號種子身份尋求台北羽球公開賽衛冕，我國「一姊」戴資穎沒讓全場球迷等待太久，今天女單決賽面對美籍華裔女將張蓓雯，小戴以21：14、21：17登頂，不但以一局未失之姿完成連霸，生涯第5度在台北賽登頂，創下另項賽史紀錄。

小戴和世界排名15的張蓓雯過去交手過10次，小戴取得8勝2敗絕對優勢，不過最近一次已要回溯到2019年的日本公開賽。今天面對東京奧運面臨阿基里斯腱重傷的張蓓雯，首局7：7平手下打出9：0猛攻，直接拉開差距下以21：14先下一城。

第二局小戴雖曾陷入6：8落後，但先以一波6：0攻勢反超，再頂著張蓓雯追分壓力，先以精準的底線球拿到「冠軍點」，最終在張蓓雯回球出界下以21：17迎接勝利，在滿場球迷歡呼聲中衛冕成功。

小戴是台北羽球公開賽2012、16、18和22年冠軍，去年奪下第4冠就以和南韓女將成池鉉與丹麥女將拉森（Kirsten Larsen）並列史上第1，加上男單奪下4冠的我國「一哥」周天成今年16強賽出局，小戴今天打下第5冠，成台北賽賽史冠軍數最多的選手，締造另項新紀錄。

小戴賽後還將手上球拍丟上觀眾席，讓球迷嗨翻天。

戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第5座冠軍。記者林伯東／攝影
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第5座冠軍。記者林伯東／攝影
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第5座冠軍。記者林伯東／攝影
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第5座冠軍。記者林伯東／攝影

羽球 戴資穎 周天成

延伸閱讀

台北羽賽／女單四強 戴資穎輕取泰國選手崔基翁晉級

台北羽賽／距改寫賽史最多冠差1勝 戴資穎：不特別追求

台北羽賽／冠軍賽強碰一姐戴資穎 張蓓雯直呼好累

台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

相關新聞

台北羽賽／太強！戴資穎一局未失奪賽史最多第5冠

以女單頭號種子身份尋求台北羽球公開賽衛冕，我國「一姊」戴資穎沒讓全場球迷等待太久，今天女單決賽面對美籍華裔女將張蓓雯，小...

台北羽賽／不敵大馬組合 邱相榤／林筱閔奪亞軍仍創最佳

台北羽球公開賽最終戰今天點燃戰火，地主包括尋求衛冕的「一姊」戴資穎在內，共有4組選手闖進最終戰，率先登場的混雙由世界排名...

桌球／林昀儒、陳思羽拍下韓第一組合 搭檔第2冠到手

世界排名第10的我國混雙組合林昀儒／陳思羽，去年阿拉木圖挑戰賽首次合作就勇奪金盃，今年再闖進WTT突尼斯挑戰賽混雙決賽，...

台北羽賽／爸爸是台灣人 大馬好手奪混雙冠軍：只能開心一天

爸爸是台灣人，馬來西亞羽將陳堂傑今天在另類「主場」登頂，他和混雙搭檔杜頤溈在台北羽球公開賽混雙最終戰以21：12、21：...

遭IOC除權 國際拳總反批：導致全球拳壇災難

國際奧會（IOC）日前表決通過撤銷對國際拳擊總會（IBA）的承認。IBA也發出聲明稿反擊，強調此決定會對全球拳壇帶來「災...

台北羽賽／29分鐘直落二晉決賽 戴資穎今拚第5冠

BWF超級300的台北羽球公開賽昨天進行4強賽，我國一姊戴資穎面對泰國對手崔基翁，最終僅花29分鐘就以21：12、21：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦