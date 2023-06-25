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台北羽賽／29分鐘直落二晉決賽 戴資穎今拚第5冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
台北羽球公開賽4強賽，戴資穎以直落二勝出，有望挑戰最多冠紀錄。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽4強賽，戴資穎以直落二勝出，有望挑戰最多冠紀錄。記者許正宏／攝影

BWF超級300的台北羽球公開賽昨天進行4強賽，我國一姊戴資穎面對泰國對手崔基翁，最終僅花29分鐘就以21：12、21：16直落二勝出，今天只要能再擊敗美國華裔選手張蓓雯，將奪下個人第5冠，創下賽史單一組別最多冠的紀錄。

前三輪賽事一局未失，戴資穎昨天4強賽面對生涯首度交手的崔基翁，儘管首局還在適應對手球路，但全場仍是僅花29分鐘就擊敗對手，生涯第6度闖進到台北公開賽決賽，並拉出一波跨屆19連勝。

而戴資穎今天冠軍賽對手將是昨天4強賽擊敗泰國16歲小將歐帕妮普的美國華裔好手張蓓雯，這也是張蓓雯在東京奧運因阿基里斯腱傷退復出後，第二次挺進到BWF巡迴賽決賽。談到今天將有望創下台北公開賽單打最多冠紀錄，戴資穎說：「打球打到現在，其實我對比賽結果已經很隨緣，不會特別去追求什麼。」

男單世界排名第42名的我國好手蘇力揚，昨在4強賽延續黑馬之旅，面對香港一哥伍家朗最終以21：11、21：15直落二勝出，第二場BWF巡迴賽就闖冠軍賽。

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