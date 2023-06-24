台北羽賽／楊肉盧挺進決賽 明戰大馬組合盼擁地主優勢

我國男雙第一組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天在台北羽球公開賽男雙4強賽遭遇黑馬林家佑／林永晟，最終以21：16、21：16直落二勝出，挺進到金牌戰，明天將與馬來西亞衛冕軍萬煒聰／鄭凱文爭奪冠軍。

目前男雙世界排名第15名的楊博涵／盧敬堯，這次台北公開賽前4場比賽都遭遇台灣組合，不過前3場比賽都打了3局才分出勝負，而今天4強賽對手則是我國黑馬林家佑／林永晟，兩人先是在16強賽淘汰去年亞軍「麟洋配」王齊麟／李洋，8強賽再擊敗南韓組合，挺進到4強賽。

今天「楊肉盧」對上「雙林」連線，在首局前段雙方互有往來，不過局中楊博涵／盧敬堯一波5：0攻勢拉開差距，儘管林家佑／林永晟一度咬近比分，但仍是讓「楊肉盧」以21：16先下一城；第二局「楊肉盧」乘勝追擊，開賽後就一路領先，並在比賽第45分鐘以21：16勝出。

對於連續3場比賽都打到決勝局才勝出後，今天總算打出第一場直落二，楊博涵賽後直言，確實有種置之死地而後生的感覺，「我們就是抱持著這個想法，有堅持住，自己也是滿感動的，希望接下來能夠突破，明天也會用百分之兩百的力量來留住金牌。」

對於明天將與馬來西亞衛冕軍萬煒聰／鄭凱文爭奪冠軍，今年兩度在馬來西亞出賽都輸給地主組合的「楊肉盧」，也期待明天能坐擁主場優勢，盧敬堯說：「前陣子我們在馬來西亞比賽，就是在跟全場奮鬥，雖然我們幾乎是一路占有優勢，但被他們的球迷壓過去，感覺可以贏的比賽，最終卻輸在氣勢，希望明天能夠贏回來。」