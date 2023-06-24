台北羽賽／4強止步仍繳賽季最佳 王子維盼找到成功之處

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單4強賽遭遇印尼選手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），最終以6：21、18：21吞敗、止步於4強，不過仍是打出個人本季最佳一站，對此，王子維也直言必須要找到自己成功的地方。

在蘇力揚率先搶下首張男單冠軍賽門票後，我國另一名男單好手王子維在另外一場4強賽面對瓦多約則是陷入苦戰，尤其是在首局受制於瓦多約的出手，導致自己愈打愈彆扭，以6：21的懸殊比數讓對手先下一城，儘管第二局王子維重新調整後緊咬比數，不過在後半局仍是讓對手拉開差距，最終以18：21敗下陣來。

儘管無緣爭冠，但這也是王子維繼2019年的賽義德莫迪羽球國際賽後，再度闖進超級300的4強賽，也是今年歷經開季低潮後表現最好的一站，他賽後說：「經過這站的比賽，還是要找到自己成功的地方，以及一些信心，儘管這次滿好的機會沒有把握住有點可惜，但也要為接下來的比賽做準備。」

而明天男單冠軍賽也將由瓦多約出戰我國黑馬蘇力揚，兩人過去曾在2018年的台北羽球公開賽資格賽交手，當時瓦多約以直落二勝出。