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台北羽賽／爆冷勝伍家朗勇闖決賽 蘇力揚：不可思議

中央社／ 台北24日電
新秀好手蘇力揚闖男單決賽。中央社記者吳家昇攝 中央社
新秀好手蘇力揚闖男單決賽。中央社記者吳家昇攝 中央社

台灣羽球好手蘇力揚今天在台北羽球公開賽男單4強賽，以直落2橫掃香港一哥伍家朗，賽後腦袋一片空白，對於自己首闖超級300系列決賽，他直喊不可思議。

世界排名第42的蘇力揚這次參加在台北市立大學天母體育館舉行的超級300系列台北公開賽，為生涯第2次參加超級系列等級賽事，就打出驚奇，不僅勇闖4強，還在4強賽對戰排名第16的香港選手伍家朗一役，首局就拉開差距，最終以21比11、21比15取勝，前進決賽。

蘇力揚賽後接受媒體聯訪時表情仍不可置信，多次直呼不可思議，他強調賽前沒想過會拿下勝利，過去很常關注一流選手的賽事，今天只是設法發揮平時的實力。

蘇力揚透露，父母這幾天都有到場加油，他笑著說：「原本爸媽本來只請假1、2天，沒想到事情就這樣發生（晉級決賽）」。

儘管首闖超級300決賽，有助提振蘇力揚信心，但他謙虛地說，自己仍是名菜鳥，並非一流選手，「必須心態擺好、衝擊他們」。

蘇力揚決賽將出戰印尼選手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），蘇力揚表示，想先休息，先不要想太多，「情緒起伏不要太大，好好準備下一場」。

羽球 王子維

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