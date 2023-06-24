台北羽賽／爆冷拍倒香港一哥 黑馬蘇力揚挺進男單決賽

男單世界排名第42名的我國好手蘇力揚，這次台北羽球公開賽上演黑馬之旅，今天在男單4強賽遭遇香港一哥、目前世界排名第16名的伍家朗，最終以21：18、21：15直落二搶下冠軍賽門票。

這次的台北羽球公開賽僅是年僅21歲的蘇力揚生涯第2場BWF巡迴賽賽事，不過他也一路過關斬將挺進到4強賽，儘管在前三戰的對手實力都不算特別突出，不過今天面對香港一哥伍家朗，蘇力揚也證明自己確實有與世界一流選手對抗的實力。

蘇力揚贏球後仰天長嘯。記者許正宏／攝影

在首局賽事中蘇力揚就一路壓照對手打，以21：11先下一城，第二局儘管開賽後一度落後，不過蘇力揚隨即反彈打出一波6：0攻勢逆轉，最終以21：15勝出，搶下個人生涯首張BWF巡迴賽決賽門票。

對於這次台北公開賽黑馬之旅延續到了冠軍賽，蘇力揚賽後坦言確實相當不可置信，包括這次前來觀賽的父母原本也只請了兩天假，沒想到現在卻要一路看到決賽，「其實我腦袋真的是一片空白，還不曉得發生什麼事情，與這樣一流選手對戰，我就是抱持著衝擊的心態，不要因為對手是世界一流就多想。」

對於賽後伍家朗給予蘇力揚的表現高度評價，並認為他未來有望站上世界舞台，蘇力揚則是謝謝前輩肯定，「還沒有做到就不算數，但還是感謝前輩肯定，我會繼續努力。」