台北羽賽／泰國甜心結束黑馬之旅 今與美魔女母親離台

年僅16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），今天在台北羽球公開賽4強賽出戰美國華裔好手張蓓雯，儘管最終以直落二敗北，結束這次的黑馬之旅，不過賽後她與42歲、這次一同來台的美魔女母親也再次引發關注，兩人也預計在今天晚間7點搭機離台。

目前女單世界排名第54名的歐帕妮普，這次來台參賽不僅因為長相甜美引發關注，她更是在場上展現極佳實力一路過關斬將，包括在前三輪分別擊敗我國選手陳肅諭、黃宥薰與宋碩芸挺進到4強賽，實力與美貌兼具讓她成為今年賽事的一大場上「嬌」點。

而今天4強賽遭遇女單第3種子的張蓓雯，歐帕妮普首局前段雖然一度領先，不過老經驗的張蓓雯在調整節奏後，隨即靠著靈活的攻勢讓歐帕妮普接連發生失誤，最終張蓓雯也以直落二終結了歐帕妮普的黑馬之旅。

談到與相差16歲的歐帕妮普在首局一度打得拉鋸，張蓓雯賽後也直言，由於過去沒有與歐帕妮普的交手經驗，一開賽還無法掌握她較為奇特的節奏，「她的節奏有點怪，加上手臂很長很能撈球，跟我16歲時相比，我的失誤也肯定比她多出很多。」

而歐帕妮普雖然提前結束這次的台北公開賽之旅，並將在晚間與這次一同來台的美魔女母親一同搭機離台，不過賽後她也在場邊扮起小型球迷會，展現在台灣的高人氣，談到接下來的目標，她也強調將會繼續在超級300賽事出賽，並且累積超級500的積分，希望能朝著世界前10名的目標邁進。