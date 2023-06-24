快訊

台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

瓦格納集團武裝叛變？部隊開入莫斯科以南，推翻俄軍高層？

瓦格納首腦稱「已佔領俄軍基地」！要國防部長談判 否則進攻莫斯科

台北羽賽／泰國甜心結束黑馬之旅 今與美魔女母親離台

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
歐帕妮普這次與42歲的美魔女母親一同來台。記者劉肇育／攝影
歐帕妮普這次與42歲的美魔女母親一同來台。記者劉肇育／攝影

年僅16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），今天在台北羽球公開賽4強賽出戰美國華裔好手張蓓雯，儘管最終以直落二敗北，結束這次的黑馬之旅，不過賽後她與42歲、這次一同來台的美魔女母親也再次引發關注，兩人也預計在今天晚間7點搭機離台。

目前女單世界排名第54名的歐帕妮普，這次來台參賽不僅因為長相甜美引發關注，她更是在場上展現極佳實力一路過關斬將，包括在前三輪分別擊敗我國選手陳肅諭、黃宥薰與宋碩芸挺進到4強賽，實力與美貌兼具讓她成為今年賽事的一大場上「嬌」點。

而今天4強賽遭遇女單第3種子的張蓓雯，歐帕妮普首局前段雖然一度領先，不過老經驗的張蓓雯在調整節奏後，隨即靠著靈活的攻勢讓歐帕妮普接連發生失誤，最終張蓓雯也以直落二終結了歐帕妮普的黑馬之旅。

談到與相差16歲的歐帕妮普在首局一度打得拉鋸，張蓓雯賽後也直言，由於過去沒有與歐帕妮普的交手經驗，一開賽還無法掌握她較為奇特的節奏，「她的節奏有點怪，加上手臂很長很能撈球，跟我16歲時相比，我的失誤也肯定比她多出很多。」

而歐帕妮普雖然提前結束這次的台北公開賽之旅，並將在晚間與這次一同來台的美魔女母親一同搭機離台，不過賽後她也在場邊扮起小型球迷會，展現在台灣的高人氣，談到接下來的目標，她也強調將會繼續在超級300賽事出賽，並且累積超級500的積分，希望能朝著世界前10名的目標邁進。

對於無緣挺進決賽，並與我國一姊戴資穎交手，歐帕妮普則說：「我很久以前就看戴資穎的比賽，她的動作很優美，希望有機會對上她，儘管現在還做不到，但我將會盡最大努力。」

歐帕妮普在4強賽止步。記者許正宏／攝影
歐帕妮普在4強賽止步。記者許正宏／攝影

羽球 戴資穎

延伸閱讀

台北羽賽／傷後第2度晉決賽 張蓓雯聽恐戰戴資穎直呼累

圖輯／台北羽賽戴資穎進4強 距離個人第5冠僅差2勝

台北羽賽／恐連三戰遭遇泰對手 戴資穎讚年輕好手輩出

台北羽賽／首局打得有驚無險 戴資穎直落二晉級4強

相關新聞

台北羽賽／爆冷拍倒香港一哥 黑馬蘇力揚挺進男單決賽

男單世界排名第42名的我國好手蘇力揚，這次台北羽球公開賽上演黑馬之旅，今天在男單4強賽遭遇香港一哥、目前世界排名第16名...

桌球／林昀儒、陳思羽混雙突破4強 突尼斯挑戰賽與韓國爭冠

在單打相繼失利後，台灣組合林昀儒與陳思羽今天在WTT突尼斯挑戰賽混雙4強賽上陣，聯手以3比0力挫中國組合劉夜泊與劉煒珊，...

台北羽賽／魏俊緯、吳冠勳拚出競爭力 8強創合拍最佳

中租男雙魏俊緯／吳冠勳昨天在台北羽球公開賽，激戰3局以17：21、21：12、18：21不敵「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，但...

台北羽賽／泰國甜心結束黑馬之旅 今與美魔女母親離台

年僅16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），今天在台北羽球公開賽4強賽出戰美國華裔好手...

台北羽賽／傷後第2度晉決賽 張蓓雯聽恐戰戴資穎直呼累

2年前在東京奧運賽場上因為阿基里斯腱受傷必須坐著輪椅離場，讓美國華裔選手張蓓雯一度因傷陷入低潮，不過經過過去一段時間的努...

足球／安聯小小世界盃決戰開踢 角逐德國夏令營機票

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式迎接10周年，全台灣有近千支球隊報名，經過激烈的8區預賽後，56隊脫穎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦