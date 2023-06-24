台北羽賽／冠軍賽強碰一姐戴資穎 張蓓雯直呼好累

美國羽球女將張蓓雯今天在台北羽球公開賽4強賽以21比18、21比15力挫泰國小將歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），決賽將對戰台灣一姐戴資穎，張蓓雯直呼：「就是累。」

32歲美國羽球女將張蓓雯東京奧運女單16強賽因阿基里斯腱傷退，直到去年全英公開賽才復出，包括這次在台北市立大學天母體育館舉行的台北公開賽在內，今年已是第3次闖進超級300系列4強賽。

張蓓雯今天4強賽出戰16歲泰國新星歐帕妮普，儘管首局一度落後6分，最終憑藉經驗取勝，以21比18、21比15搶下決賽門票。

談到歐帕妮普，張蓓雯讚賞對手，與自己當年相比，16歲的歐帕妮普表現很穩定，且手臂很長、很能撈球，「我16歲的時候，比她失誤還多」。

另一場女單決賽，台灣一姐戴資穎僅花29分鐘就直落二擊敗泰國女將崔基翁（Pornpicha Choeikeewong）。

張蓓雯將在決賽場上強碰戴資穎，過去雙方交手，張蓓雯以2勝8敗落居下風，且近期對戰7連敗，她說：「對小戴，就是累。」

張蓓雯透露，上週發燒3天，儘管對自身體力沒有信心，但仍期待與戴資穎交手。