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台北羽賽／老婆愛的加油 林家佑攜手林永晟晉男雙4強

中央社／ 台北23日電
林家佑／林永晟（圖）。記者林伯東／攝影
林家佑／林永晟（圖）。記者林伯東／攝影

從資格賽打起的台灣男雙組合林家佑與林永晟，今天在台北羽球賽8強賽以21比18、21比18擊敗韓國組合晉級4強。林家佑透露：「比賽中意外看到老婆在觀眾席，讓我又充滿能量。」

同是球員的林家佑和許雅晴是台灣羽壇夫妻檔，2人從2018年結婚至今，卻是許雅晴首次到球場來看先生比賽，而且賽前也沒有透露半點訊息。

林家佑在接受中央社訪問時說：「我記得應該是在第2局後段，我殺球完之後一個轉頭，就意外看到老婆坐在看台上，也讓那時候快沒力的我又充滿力量，告訴自己一定要2局拿下。」

只不過現場2000名球迷觀戰，居然可以一眼找到另一半，也讓林家佑感到不可思議。他說：「我喜歡看羽球賽，但是她不愛，加上雅晴今年都在國外比賽很辛苦，所以回到台灣就想說讓她好好休息，真的沒想到她會來看我比賽。」

林家佑和林永晟從今年4月亞錦賽開始，加入了周天成黃金計畫的團隊擔任陪練員，這段時間跟著周天成征戰6場比賽，其中泰國公開賽還報名從資格賽打起，當時的對手正好就是今天的韓國組合金勇及羅星升，只可惜那時候直落2落敗，這次也算完美復仇。

林家佑說：「當初周天成認為現在男單速度都很快，所以想找一組男雙在練習時1打2，但反而是我們從他身上學到更多，尤其自律又認真練習的一面讓我們很感動。」

25歲的林永晟提到：「我們陪練的時候，也會學一些周天成的單打技巧和手法，今天就有在場上用到，出國看了這麼多比賽，也發現要在國際賽立足，男雙除了快以外，還得有更多的戰術和節奏變化才行，這些都是以往在國內學不到的，很感謝能有這樣出國的機會。」

6月30日就要滿30歲的林家佑認為今年台北羽球公開賽就是代表作，他希望奪冠當作自己的生日禮物。

林家佑和林永晟4強賽將對上自家人「楊肉盧」楊博涵和盧敬堯。

周天成 羽球 楊肉盧

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