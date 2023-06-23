黃思嬅成萬丹之光！跆拳道勇奪世界第一 下一步拚奧運

17歲屏東大同高中高二生黃思嬅今年代表台灣出賽，台灣時間今天早上9點在墨西哥勇奪「世界中學跆拳道錦標賽」冠軍，成為萬丹之光！好消息傳回台灣，親屬十分開心以她為榮，「很開心！」她的媽媽說，獲獎讓她更有信心，更加肯定自己，思嬅決定畢業後，持續往選手道路邁進，最終代表國家出賽奧運奪牌，完成夢想。

黃媽媽表示，黃思嬅從5歲大班初識跆拳道，啟蒙教練就是父親黃達豐，從小在自家「大友道館」訓練，起初只是為了讓她遠離電視，沒想到一路練習至今，「她是一個非常堅持的孩子」，國小曾得到屏東縣運跆拳道冠軍，作為縣代表參與過1、2次全國賽，進入高中時期再展天賦，高一代表校方屢創佳績，「她上高中之後，對自己的要求很高，一直有在進步」，訓練之餘也沒有忽略學科成績，高一是全班前3名，高二是全班第1名，「成績很棒，頭腦很靈活」。

她說，思嬅目前一天花費5到6個小時訓練跆拳道，早上1個小時晨操，下午再專訓2個小時，晚上課後再做夜間訓練2到3個小時，目前她參加青年組，希望之後可以打到成人組，「自己也想要一直打下去」，最終想要代表國家出賽奧運。

大同高中跆拳道教練唐瑞宏表示，黃思嬅的跆拳道天分很高，國三下半年開始加入隊伍接受系統化正式訓練，「已經成為拜託她不要再練的學生了，不給她訓練還會哭，就連飲食控制都會自我紀錄」，她知道哪裡不足，就會自我補強練習，自主管理能力很強，積極度也很高，吸收力很強，此次能在國際賽奪牌是「預料中的事」。