桌球／林昀儒陳思羽淘汰韓國組合 突尼斯挑戰賽晉4強

台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）突尼斯挑戰賽混雙8強賽激戰5局，以3比2驚險擊退韓國組合張禹珍與田志希，闖進4強。

林昀儒與陳思羽在去年9月WTT阿拉木圖挑戰賽開始合作，搭檔首場賽事就拿下冠軍，今年3月WTT新加坡大滿貫賽4強止步，5月世錦賽則在8強賽出局，這次在突尼西亞舉行的突尼斯挑戰賽再度合拍。

林昀儒與陳思羽混雙首輪僅花不到15分鐘，就以直落3擊落美國組合梁吉善與王艾米，8強賽對手為今年曾在果阿挑戰賽奪冠的韓國組合張禹珍與田志希。

台灣組合以5比11丟掉首局後，次局從4比1領先到被反超，隨後再度要回領先，以11比7扳回一城。

兩組人馬第3局失誤都不少，台灣組合關鍵時刻沉穩應對，一連化解2個局點，以13比11逆轉、再收下1局。

台灣組合第4局浪費4分領先優勢，且錯過3個賽末點機會，以15比17讓出。

決勝局雙方一度僵持不下，相較於韓國組合關鍵時刻打得略顯急躁，台灣組合穩住陣腳，以11比8勝出，有驚無險收下4強門票，接下來將迎戰中國組合劉夜泊與劉煒珊。

林昀儒這次僅報名男單、混雙賽事，稍後男單16強賽將碰上中國選手孫聞。

陳思羽繼昨天單日3勝後，連2天遭遇單日3戰的考驗，接下來在女雙8強賽將與黃怡樺出戰印度組合蘇蒂塔．穆克吉（Sutirtha Mukherjee）與艾希卡．穆克吉（Ayhika Mukherjee），女單則將與巴西選手布魯娜（Bruna Takahashi）角逐8強席次。