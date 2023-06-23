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台北羽賽／首局打得有驚無險 戴資穎直落二晉級4強

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台北羽賽／首局打得有驚無險 戴資穎直落二晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎。記者林伯東／攝影
戴資穎。記者林伯東／攝影

今年將挑戰個人台北公開賽第5冠的我國羽球一姊戴資穎，今天在女單8強賽遭遇世界排名第18名的泰國選手蘇妮妲（Supanida Katethong），在首局一度落後的情況下，最終仍是以21：16、21：6直落二勝出，距離個人第5冠僅差2勝。

戴資穎這次台北公開賽在前兩輪都以直落二輕鬆勝出後，今天8強賽遭遇蘇妮妲，也是雙方繼2021年的泰國公開賽後的生涯第二度碰頭，當時戴資穎以直落二勝出。

不過今天首局蘇妮妲卻帶給戴資穎本屆賽事最大的挑戰，在首局前段一度取得6分領先的情況下，蘇妮妲卻在局中靠著一波5：0攻勢逆轉，一度取得15：12領先，但經驗老到的戴資穎在重新調整節奏後，回敬一波7：0攻勢關門，以21：16先下一城。

在有驚無險的度過首局後，戴資穎第二局則是愈打愈穩定，在5：4後打出一波11：0的攻勢壓倒對手，最終也以21：6勝出，戴資穎在挺進4強後，接下來將遭遇今天擊敗白馭珀的崔基翁（Pornpicha Choeikeewong）。

戴資穎。記者林伯東／攝影
戴資穎。記者林伯東／攝影

戴資穎。記者林伯東／攝影
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戴資穎 羽球

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