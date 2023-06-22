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台北羽賽／粉碎周天成3連霸夢 林俊易8強會師王子維
我國羽球男單一、二哥周天成、林俊易，今天在台北羽球公開賽8強賽正面交鋒，也是兩人在BWF巡迴賽生涯的第二度交手，最終林俊易就以21：19、11：21、21：15險勝周天成，拿下BWF巡迴賽生涯對戰首勝，並將在明天8強賽遭遇我國另一名男單好手王子維，至於周天成則是無緣問鼎3連霸。
世界排名第6名的周天成與第24名的林俊易，是我國目前男單世界排名前二高的球員，不過兩人過去在BWF巡迴賽上僅有過一次交手紀錄，是在上月的泰國羽球公開賽32強賽，當時林俊易在先贏下首局的情況下，後兩局遭到周天成逆轉擊敗。
而雙方今天再度在台北公開賽16強賽碰頭依舊打得拉鋸，首局前段周天成雖然一度取得6分領先，不過林俊易隨即展開反撲，在局中靠著一波6：0的攻勢扳平戰局，關鍵時刻周天成靠著一記強勁的殺球得分止血，不過「左手重炮」林俊易的直線殺球也讓周天成難以防守，並以21：19逆轉先下一城。
第二局林俊易開賽就發動猛攻取得領先，不過周天成在重新調整節奏後，靠著嚴密的防守和調動讓林俊易攻勢受阻，並以21：11扳平戰局。
決勝局林俊易再度展開攻勢，並以11：5領先進入技術暫停，儘管暫停過後周天成一度展開反撲追到2分差距，但林俊易隨即在打出一波3：0穩住領先優勢，最終也以21：15粉碎周天成台北公開賽3連霸美夢，而林俊易在搶下8強門票後，接下來也將遭遇另一名男單好手王子維。
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