台北羽賽／16歲泰國羽球甜心來台參賽初體驗 最愛夜市炸魷魚

中央社／ 台北22日電
2023台北羽球公開賽22日持續展開，泰國羽球小將歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）年僅16歲，是今年台北羽球公開賽年紀最小球員，首度來台參賽就順利挺進8強戰。 中央社
2023台北羽球公開賽22日持續展開，泰國羽球小將歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）年僅16歲，是今年台北羽球公開賽年紀最小球員，首度來台參賽就順利挺進8強戰。 中央社

年僅16歲的泰國小將歐帕妮普，是今年台北羽球公開賽年紀最小的球員，有著170公分的高䠷身材加上甜美的笑容，擄獲不少男粉絲的心，她也透露自己最愛夜市的炸魷魚。

首次來台參賽的歐帕妮普，今天以23比21、21比17擊敗台灣19歲小將黃宥薰，生涯首度闖進8強。她在受訪時笑說：「其實我原本預期只會到首輪，沒想到可以一路闖進8強，我感覺非常興奮也很驕傲。」

歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）的爸爸是中國、泰國混血，媽媽是道地泰國人，會說「1、2、3、4」和謝謝等簡單的中文。

歐帕妮普的爸爸就是羽球教練，每次去球館就會帶著她一起去，所以歐帕妮普從3歲就開始接觸羽球，後來就越打越覺得有趣，才決定往球員這條路邁進。

歐帕妮普說：「我的目標就是希望可以朝世界前10名邁進，然後可以拿下世錦賽和奧運獎牌。我的偶像很多，像是泰國的依瑟儂（Ratchanok Intanon）、戴資穎，我也很希望這次能有機會和戴資穎交手。」

首度來台灣參賽，歐帕妮普也抓準時間出去走走，像是最有名的士林夜市。她說：「台灣的食物非常好吃，我很喜歡夜市的炸魷魚還有西瓜汁，比泰國的還好喝。」

年僅16歲的歐帕妮普，在社群平台Instagram上已有7.3萬名粉絲，她也樂於分享自己打球和私底下的生活照，甚至在泰國也有人邀約她往演藝圈發展。歐帕妮普說：「我還是喜歡打羽球，也喜歡保有自己的私人空間，所以演藝圈應該不太適合我。」

羽球 戴資穎 世錦賽

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