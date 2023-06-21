快訊

搭飛機想免費升級頭等艙？空姐揭「2招數」超有效：我們能創造奇蹟

房貸利率衝破14年半新高 央行用「這五字」定調房市景氣

與他校題目雷同！新竹三民國小五年級數學評量重考 家長傻爆眼

網球／伯明罕女網賽 謝淑薇無緣女雙4強

中央社／ 台北21日電
台灣網球好手謝淑薇。圖／路透社資料照片
台灣網球好手謝淑薇。圖／路透社資料照片

台灣網球選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃相隔1個月再度攜手，今天在伯明罕女網賽女雙8強賽以6比7（4比7）、4比6不敵美國選手帕克絲與澳洲選手韓特，無緣4強。

謝淑薇日前與中國選手王欣瑜在法國網球公開賽女雙封后，高舉個人生涯第2座法網金盃，女雙世界排名升至第29，本週轉戰在英國舉行的伯明罕女網賽，與老搭檔、捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）再度合拍，這也是兩人本季合作的第3場賽事。

謝淑薇與史翠可娃2019年曾在伯明罕女網賽攜手奪冠，這次女雙首輪以直落2橫掃日本選手穗積繪莉與中國選手張帥，今天在8強賽迎戰大會第3種子美國選手帕克絲（Alycia Parks）與澳洲選手韓特（StormHunter）。

雙方歷經開賽互破，一路僵持至盤末，「台捷組合」不僅錯過2個盤末點，搶7大戰也未能突圍，以6比7（4比7）讓出首盤。

「台捷組合」次盤儘管率先攻破對手發球局，但第4局遭對方回破，盤末發球局也未能保住，最終以4比6落敗。

謝淑薇 王欣瑜

延伸閱讀

網球／謝淑薇草地開紅盤 詹家姊妹首輪出局

搭檔謝淑薇法網女雙奪冠 王欣瑜：希望再並肩

法網／女雙奪冠神奇之旅 謝淑薇：這一勝會深刻烙印在心裡

法網／太狂！謝淑薇奪冠排名飆升257位 小英總統也恭賀

相關新聞

台北羽賽／主場最後一舞？戴資穎：明年還太遠

昨天剛過生日的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接2023年台北羽球公開賽首戰，面對世界排名63的同胞梁庭瑜沒遇太大阻礙，以...

台北羽賽／壽星挑戰第5冠 戴資穎透露生日願望

昨天剛滿29歲的我國羽球「一姊」戴資穎，今天只花28分鐘就迎接2023台北羽球公開賽首勝，為挑戰台北賽第5冠開出紅盤，賽...

台北羽賽／雙親枋寮種芒果 林俊易盼提升排名助家計

去年打進台北公開賽4強，「左手重砲」林俊易今年持續突破，先是泰國名人賽打下金盃，馬來西亞名人賽更在史詩級的2小時大戰力退...

台北羽賽／回主場擺脫低潮 王子維首輪拍下種子

上半年勝少敗多，「羽球王子」王子維回到主場打出不同氣勢，今天台北羽球公開賽首輪面對列第7種子的香港好手李卓耀，王子維克服...

網球／伯明罕女網賽 謝淑薇無緣女雙4強

台灣網球選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃相隔1個月再度攜手，今天在伯明罕女網賽女雙8強賽以6比7（4比7）、4比6不敵美國選...

台北羽賽／周天成苦戰71分鐘逆轉勝印度好手 賽後比愛心感謝球迷

世界排名第6的台灣羽球「一哥」周天成今天挑戰衛冕台北羽球公開賽，衛冕的第一步卻打得不輕鬆，面對世界排名39的印度對手曼朱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦