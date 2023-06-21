網球／伯明罕女網賽 謝淑薇無緣女雙4強
台灣網球選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃相隔1個月再度攜手，今天在伯明罕女網賽女雙8強賽以6比7（4比7）、4比6不敵美國選手帕克絲與澳洲選手韓特，無緣4強。
謝淑薇日前與中國選手王欣瑜在法國網球公開賽女雙封后，高舉個人生涯第2座法網金盃，女雙世界排名升至第29，本週轉戰在英國舉行的伯明罕女網賽，與老搭檔、捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）再度合拍，這也是兩人本季合作的第3場賽事。
謝淑薇與史翠可娃2019年曾在伯明罕女網賽攜手奪冠，這次女雙首輪以直落2橫掃日本選手穗積繪莉與中國選手張帥，今天在8強賽迎戰大會第3種子美國選手帕克絲（Alycia Parks）與澳洲選手韓特（StormHunter）。
雙方歷經開賽互破，一路僵持至盤末，「台捷組合」不僅錯過2個盤末點，搶7大戰也未能突圍，以6比7（4比7）讓出首盤。
「台捷組合」次盤儘管率先攻破對手發球局，但第4局遭對方回破，盤末發球局也未能保住，最終以4比6落敗。
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