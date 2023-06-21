足球／不被沙國豪華合約動搖 孫興慜：錢不是最重要

沙烏地阿拉伯聯賽俱樂部伊蒂哈德，近期傳出向英超熱刺南韓球星孫興慜開出豪華合約挖角，不過昨天才代表南韓國家隊在國際友誼賽中替補上陣迎戰薩爾瓦多的孫興慜表示，目前金錢並不是最重要的考量，而是能在自己喜歡的聯賽踢球。

繼「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）在今年相繼離開歐洲足壇轉往沙國與美國發展後，近期沙國俱樂部伊蒂哈德再傳出向孫興慜開出年薪加上獎金1年6000萬歐元，一次簽4年的複數年豪華額約想要將孫興慜從熱刺挖角到沙國踢球。

不僅熱刺沒有打算聽取任何有關孫興慜的報價，孫興慜也重申並不打算離開熱刺，昨天參加完南韓國家隊友誼賽後表示，「我在英超還有很多事情要做，現在金錢對我來說並不是最重要，而是能在喜歡的聯賽踢球，我想要在這個聯賽取得更多成就，非常享受在這邊踢球的感覺，所以想為下個賽季做好準備。」

5月中才動疝氣手術的孫興慜，缺席日前南韓對秘魯的國際友誼賽，昨天面對薩爾瓦多替補上陣，他坦言目前對比賽依舊有點生疏，「還沒有百分之百恢復，但想參加比賽，因為我想在家鄉球迷面前表現。」