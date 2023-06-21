足球／國家隊出戰200場史上第1人 C羅沒想過會踢進致勝球

足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）隨葡萄牙國家隊出征歐洲國家盃資格賽，今出戰冰島隊，成為史上首位在國家隊出賽200場的球員，他更在第89分鐘踢進致勝球，助葡萄牙以1：0絕殺冰島，為紀錄夜增添美好回憶。

原本裁判認定這球進球無效，經過VAR後改判，葡萄牙順利收下資格賽4連勝。C羅賽後表示，「太開心了，這是從未想過會發生的時刻，對我來說，200場出賽是令人難以置信的成就。當然，踢進致勝球更加特別。」

C羅也在個人Instagram發文寫下，「200場比賽帶著同樣的承諾、付出和責任，就像我第一次穿上這件球衣一樣。我在這裡繼續進球，追求我的夢想，為球隊和我們的國家付出一切。」

現年38歲的C羅成為史上首位替國家隊出賽200場的球員，生涯在國家隊累積123顆進球，個人生涯總進球數則達到838球。