柔道／備戰世大運 楊勇緯烏蘭巴托大滿貫賽先暖身

「柔道男神」楊勇緯23日將參加烏蘭巴托大滿貫賽，備戰7月底登場的成都世大運，力拚本季首面國際賽獎牌，教練劉文等今天表示，先1場1場來，希望楊勇緯在比賽中能有很好的發揮。

台灣柔道代表隊出征6月23至25日在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽，包括東京奧運國手楊勇緯、林真豪在內，共有11名選手參賽。

楊勇緯在東京奧運拿下銀牌後，去年參加7場賽事，共帶回1金2銀3銅，今年上半年參加國際賽場次不多，2月巴黎大滿貫賽首戰因「犯規輸」、遭到淘汰，而5月世錦賽則爆冷在16強止步。

教練劉文等接受中央社記者訪問時表示，今年由於新規則變動，包括抓握判定標準與以往不同，楊勇緯還在適應裁判的尺度，進而調整比賽節奏和施展的策略。

有鑒於巴黎大滿貫狀況，劉文等透露，先前有找國際裁判講授國際柔道總會新規則，提醒選手在施展技術時，必須特別注意哪些地方。

中華民國柔道總會今年聘請日籍教練高市賢悟擔任培訓隊教練，劉文等表示，日籍教練4月來台至今，儘管時間不長，但日籍教練分享比賽經驗和技術層面，仍對楊勇緯有正面刺激、幫助，從中學習並融入在自身風格中。

儘管楊勇緯本季國際賽獎牌還未開張，但劉文等並不擔心，他表示，比賽本來就有輸有贏，無論比賽輸贏，選手都必須重新調整心態，並透過比賽磨練技術、對抗性，提升實力。

楊勇緯預計23日將在烏蘭巴托大滿貫賽男子60公斤級上陣，而2屆世錦賽銅牌、日本好手永山龍樹也有參賽，兩人去年就曾在決賽碰頭，楊勇緯最終以銀牌作收，這次有機會再度交手。

劉文等表示，先1場1場來，希望楊勇緯比賽中能冷靜應對，發揮實力。

待烏蘭巴托大滿貫賽告一段落後，楊勇緯將返台備戰7月底成都世大運，爭取佳績。