網球／連拿2冠女王賽卻一輪遊 墨瑞不減信心：溫布頓沒問題

草地賽季連拿2冠，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）本周倫敦女王草地賽卻早早出局，遭世界排名18的澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）直落2擊敗，但他仍堅信草地賽季重頭戲溫布頓不會有問題。

墨瑞以3：6、1：6敗給德米納爾，草地10連勝畫上句點，首輪落敗也代表墨瑞無法列上溫布頓種子，對36歲的「英國希望」晉級路增添難度。

「現在當務之急是先休息幾天，讓身體恢復、心情重新充電，然後繼續準備我的比賽。」墨瑞提到，過去幾周得到很多正面訊息，像是自己兩周來的發球都有好表現，轉戰倫敦首戰表現雖不如前兩周，但仍會繼續努力，也明白自己正走在正確道路上。

「我知道我的能力在能，可以和頂尖好手對抗，我只需要花幾天休息，然後花一周或10天上緊發條，我很確定溫布頓能有好表現。」墨瑞說。

墨瑞在女王草地賽若能打進8強，就能確保溫布頓排上種子，但列第7種子的澳洲對手並沒給他太多機會，讓目前排名38的墨瑞無法達成以種子身分參與家鄉大滿貫的目標，但他也提到，排名狀況自己很清楚，且許多事情環環相扣，前兩周已經有很好表現，仍期待7月3日點燃戰火的溫布頓到來。